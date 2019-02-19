Жителя Хатлонской области задержали по подозрению в убийстве своей супруги: будучи пьяным, он до смерти забил ее лопатой.
33-летний района Дусти Хатлонской области, ранее судимый за кражу и побои, находясь в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей 23-летней супругой. Мужчина после ссоры нанес ей несколько ударов черенком от лопаты, бил, пока не умерла: женщина скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 104 (убийство) УК Таджикистана, ведется следствие, отмечает пресс-служба.
Это не первый случай убийства на фоне семейных конфликтов в стране с начала года.
Ранее МВД сообщило об убийстве мужа со стороны жены: 28-летняя жительница кишлака Гулбутта района Рудаки Фотима Махмудова нанесла своему супругу - 34-летнему Рахиму Махмудову два смертельных ножевых ранения.
В своих показаниях женщина сказала, что Махмудов постоянно выпивал, безосновательно ревновал, и каждый день ссорился с ней. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье убийство.
Кроме того, 19 января 60-летний житель Шахритусского района Абдуджаббор Зайдов задушил собственную дочь. Он и члены семьи пытались скрыть преступление и преподнесли факт убийства, как самоубийство.
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