В ноябре 2016 года Туркменистан в рамках проекта «Туркменистан-Афганистан-Таджикистан» (ТАТ) завершил возведение своего участка дороги, доведя её до границы с Афганистаном (Атамурад-Имамназар-Акина, 88 км).

30 лет назад СССР вывел свои войска из Афганистана. Тогда многим казалось, что война на этой многострадальной земле закончится. Она не закончилась. И не закончится ещё много лет, если в стране не будет развиваться экономика.

Что могут сделать и уже сделали для этого республики центрально-азиатского региона?

Военные «инвестиции»

Основу для развития, большую часть инфраструктуры заложил в Афганистане еще СССР, который не только воевал, но и много строил.

При помощи СССР в Афганистане были построены ряд крупных промышленных, металлообрабатывающих и энергетических объектов. Это завод азотных удобрений в Мазари Шарифе, два газопромысловых предприятия в северных провинциях, Джангалакский авторемонтный завод в Кабуле, ГЭС Наглу, Пули Хумри и Дарунта, ирригационные системы в Джалалабаде и Газни (Сардех), Кабульский домостроительный комбинат.

Более 50% всех современных дорог, в том числе тоннель Саланг, Кабульский международный аэропорт, речные порты и др. были также построены советскими специалистами, в том числе специалистами Таджикской ССР.

В 60-70 годы ХХ века таджикские геологи разведали огромные запасы природного газа, нефти, золота, меди, железа и других природных ресурсов в Афганистане. К примеру, одно из самых крупнейших месторождений серебра - Кони Айнак, был открыт таджикским геологом Зуром Ёровым.

До ввода советских войск в Афганистан, таджикские и афганские специалисты особенно тесно сотрудничали в области энергетики. В этот период они разработали планы совместного освоения энергетического потенциала приграничных рек. Например, ещё в 1964 году было подписано соглашение о разработке проекта строительства нескольких ГЭС на реке Пяндж-Аму-Дарья.

В 1970 году Среднеазиатское отделение Гидропроекта имени С.Я. Жука разработало «Схему комплексного использования реки Пяндж и реки Амударьи на пограничном участке между СССР и Афганистаном».

Схема была утверждена в СССР, но из-за осложнения отношений между двумя странами так и осталась на бумаге. Указанный план предусматривал строительство 13 гидроузлов суммарной мощностью 17720 МВт и суммарной выработкой 81,9 млрд. кВт/час электроэнергии.

Самым крупным гидроузлом этого проекта считается Даштиджумская ГЭС мощностью 4 тыс. МВт. 12-13 лет назад американская компания AES Corporation заявила, что построит её, но потом отказалась.

На церемонии закладки железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан в 2013 году

Проекты нашего времени

В стабильном Афганистане заинтересованы все государства ряда регионов Азиатского региона, в том числе Центральная и Южная Азия, а также Юго-Восточная Азия. Причина в том, что одни регионы, добившись резкого промышленного роста, остро нуждались в углеводородах, другие в их экспорте.

Страны Центральной Азии, не имевшие выхода к морю, не могли экспортировать нефть и газ в Юго- Восточную Азию, поэтому, Туркменистан сбывал свой газ по невыгодной цене Китаю.

Для Центральной Азии, которая не имеет выхода к морю, самым выгодным вариантом для поставки энергоресурсов считается афганский маршрут, где вот уже более 40 лет не прекращаются боевые действия.

С другой стороны, афганцы понимают, что молодые центральноазиатские государства в отличие от мировых и региональных держав, не представляют ни политической, ни экономической угрозы, поэтому заинтересованы в сотрудничестве с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном.

Как известно, более-менее подходящие условия для экономического сотрудничества возникли после свержения власти талибов в ноябре 2003 года. В результате, Узбекистан и Туркменистан стали экспортировать электроэнергию в Афганистан.

Страны региона и международные финансовые институты разработали несколько проектов строительства высоковольтных линий электропередач из Таджикистана в Афганистан, Пакистан и Индию. Это ЛЭП 500-кВт. Рогун – Сангтуда– Кундуз – Пули Хумри – Кабул -Пешавар (Пакистан). Пропускная способность 8,6 млрд. кВт. часов в год, ЛЭП-765 кВт. "Рогун - Хорог - Ваханский коридор (Афганистан) - Пешавар (Пакистан) с пропускной способностью – 8,6 млрд. кВт. часов в год. ЛЭП-500 кВт. Рогун– Кундуз– Мазари- Шариф– Герат– Мешхед. Пропускная способность – 1000 МВт. ЛЭП -110 кВт до Имам - сахиба- Файзабад (Афганистан). Велись переговоры также по строительству ЛЭП-500 кВт. Таджикистан-Афганистан-Туркменистан.

После ввода в действие ГЭС «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2» было завершено строительство ЛЭП «Лолазор –Пули Хумри. В прошлом году таджикские энергетики поставили в Афганистан почти 1,5 млрд. кВч. электроэнергии по цене 4, 1цент.

В 2019 году после ввода в действие второго агрегата Рогунской ГЭС, скорее всего, Таджикистан будет лидером в поставках электроэнергии в Афганистан, и оставит позади соседей и Иран.

Несомненно, самым крупным проектом пока можно считать CASA-1000, общей стоимостью более 1 млрд. долларов. Электроэнергия будет экспортироваться из Таджикистана и Кыргызстана (по 50% из каждой страны) в Пакистан и, возможно, Индию.

Работы по реализации этого проекта закончатся в 2020 году.

В рамках этого проекта предусмотрены строительство несколько подстанций во всех 4 странах.

Таджикистан заинтересован в поставках газа из Афганистана. В советский период республика импортировала почти треть газа из афганского района Шибирган. В 1993 году Рахмон и президент Раббани договорились возобновить поставки, но генерал Дустум, контролировавший Шибирган, помешал этому.

Летом 2013 года министр энергетики РТ Гул Шерали и министр финансов ИРА Хазрат Омар Захилвол обсудили вопросы строительства газопровода Шибирган- Хайратан- Шахритус- Сарбанд.

Также между правительствами велись переговоры по прокладке газопровода Туркменистан - Афганистан-Таджикистан.

Но в декабре 2015 года был запущен другой – более масштабный проект. Состоялась церемония закладки первого камня строительства газопровода из Туркменистана в Афганистан-Пакистан и Индию. А 23 февраля 2018 года состоялась закладка афганского участка газопровода.

В последнее время в афганском направлении стал активно работать Узбекистан. Недавно республика построила 85-километровую железную дорогу до Мазари-Шарифа. Скорее всего, эта линия будет доведена до Герата.

Иран со своей стороны вскоре сдаст в эксплуатацию 200-километровую железную дорогу от города Хауф до Герата. Это позволит не только Афганистану, но и всем странам Центральной Азии перевозить свои товары по этой дороге в иранские порты Чабахан и Бендер-Аббас.

Узбекистан также намерен построить железную дорогу Мазари Шариф – Кабул – Пешавар.

Согласно «Дорожной карты» принятой в 2017 году, Узбекистан намерен в ближайшие годы довести объем взаимного оборота с Афганистаном до 1,5 млрд. долларов.

Сейчас на афганских рынках можно увидеть узбекскую продукцию, включая автомобили, электробытовую технику, фармацевтику, медицинские препараты и др.

В конце 2018 года была сдана в эксплуатацию новая альтернативная дорога «Лазуритовый коридор» (транзитный проект) в Герате. Этот маршрут проходит через Туркмению, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, далее в Европу.

Афганцы образно называют свою страну «Сердцем Азии», «Лазуритовый коридор» позволит соединить сердце Азии с Европой, как это было во времена Великого шелкового пути.

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