Решением Бюро Исполкома Федерации футбола Таджикистана матч за Суперкубок страны-2019 пройдет 29 марта на Центральном республиканском стадионе Душанбе, сообщает пресс-служба Федерации федерации Таджикистана.
Это будет юбилейный, десятый по счету розыгрыш Суперкубка Таджикистана. В нем встретятся действующий чемпион и обладатель Национального Кубка «Истиклол» и серебряный призер чемпионата Таджикистана «Худжанд».
Суперкубок Таджикистана разыгрывается с 2010 года. Семикратным обладателем Суперкубка страны является душанбинский «Истиклол», который в 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 и 2018 годах завоевывал трофей. В 2013 году Суперкубок Таджикистана достался кулябскому «Равшану», который на своем поле переиграл турсунзадевский «Регар-ТадАЗ» (2:1). А в 2017 году трофей выиграл фархорский «Хосилот», который в Гиссаре взял верх над «Истиклолом» (2:1).
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