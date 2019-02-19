Японское Агентство по международному сотрудничеству (JICA) в Таджикистане в сотрудничестве с Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) организовало круглый стол на тему «Совет национального развития (СНР)».

В мероприятии приняли участия государственные институты, представители международных организаций, а также специальная миссия из Японии во главе с профессором ТОМАРУ Мотоми, который с 2004 по 2005 годы работал экспертом JICA в Исполнительном Аппарате Президента Республики Таджикистана в качестве Советника по политике в области развития.

Круглый стол проходил под председательством г-на Тоджиддина Джуразода, Заместителя Министра МЭРТ. Г-н Хидеки ТАНАБЕ, Глава представительства JICA, также выступил со вступительным словом, после чего выступил председатель Координационного совета по развитию (DCC) г-н Ян-Питер Олтерс, страновой директор Всемирного Банка.

Г-н Джуразода упомянул, что новое положение о мониторинге и оценке Среднесрочного плана развития (СПР) на 2016–2020 годы и Рабочую группу, которая будет создана с министерствами и партнерами по развитию. Необходимо следить за прогрессом и обдумывать, как работать над вызовами на будущее. Была также представлена Матрица действий СПР на 2016-2020 годы, и комментарии были сделаны партнерами по развитию.

Профессор Томару был приглашен на Круглый стол для ознакомления с прогрессом реализации политики Правительства Таджикистана в области развития и текущие проблемы СНР, как бывший эксперт JICA, который выступал с предложением о создании эффективной национальной системы развития.

Профессор Томару отметил, что для дальнейшего развития Таджикистана, трудности в расширении возможностей СНР является одной из основных проблем, принимая во внимание, что СНР должно активно играть свою роль в государственной структуре.

Координация с партнерами по развитию, частным сектором и гражданским обществом считается необходимой для укрепления функций и деятельности СНР. По этой причине, в частности, в качестве механизма координации действий государства – партнеров по развитию ожидается, что Координационный совет по развитию будет беспрепятственно прилагать усилия в процессе подготовки к следующей сессии СНР, которая предположительно состоится в 2019 году.

Следует отметить, что JICA в прошлом, по запросу Правительства Таджикистана, назначила профессора Томару экспертом JICA в Исполнительный Аппарат Президента Таджикистана как советника по политике развития в течение 2004-2005 гг. В рамках своей деятельности, изучив тогдашний механизм управления развитием, профессор Томару дал свои рекомендации и выводы.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию.

На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2200 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса.

В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 35 проекта на общую сумму более 349,6 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 267,6 млн. долларов грантовой помощи), из которых 11 проектов являются действующими.

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