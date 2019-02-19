Лобовое столкновение двух легковых автомашин произошло в Дангаринском районе Хатлона вечером в понедельник.

Водитель автомашины марки "БМВ", 47-летний Абдугаффор Маджидов, проживающий в Фархорском районе, следуя на автодороге Душанбе-Вахдат-Куляб, на территории Дангаринского района не справившись с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Мерседесом" под управлением 28-летнего жителя Дангары Джахонгира Холматова.

При столкновении автомашин водители - Маджидов и Холматов - погибли на месте ДТП.

Пассажирка "БМВ" Зебуниссов Назарова, 1956 года рождения, жительница Фархорского района и пассажир "Мерседеса" Илхом Сулаймонов, 1986 года рождения, житель Дангаринского района с полученными тяжкими телесными повреждениями скончались в больнице.

Еще два человека - 29-летний Нурмахмад Эшмуродов и 30-летняя Сайлигул Азимова - госпитализированы в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По данным МВД Таджикистана, в прошлом году в республике зафиксированы 1 тыс. 285 ДТП, в результате которых погибло 395 человек и 1 тыс. 357 получили травмы различной степени.

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