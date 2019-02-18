Таджикский боец Некруз Мирходжаев одержал победу на турнира Bellator 216, состоявшемся в ночь на 17 февраля в городе Анкасвилл (США).

В минувшую субботу в штате Коннектикут состоялся очередной турнир по смешанным боям организации Bellator. Впервые в нем принял участие таджикский боец Некруз Мирходжаев.

Соперником Некруза был американский файтер Пэт Кейси, имевший на своем счету семь побед и ноль поражений. Оба спортсмена показали хороший бой и держали в напряжении зрителей на протяжении всего поединка.

В третьем раунде Мирходжаеву удалось повалить соперника и нанести серию добивающих ударов. А после того, как Кейси, пытаясь вывернуться, повернулся спиной, таджикский боец взял противника на удушение. Американцу пришлось сдаться.

Для Некруза Мирходжаева успех на Bellator 216 стал четвертой победой на профессиональном уровне при единственном поражении.

Результаты турнира Bellator 216

Легкий вес: Некруз Мирходжаев победил Пэта Кейси болевым приемом, 3 раунд.

Полусредний вес: Джесси Косаковски победил Родольфо Рошу удушающим приемом, 2 раунд.

Полусредний вес: Винисиус де Хесус победил Родольфо Барселлоса техническим нокаутом, 1 раунд.

Полусредний вес: Кемран Лачинов победил Каструа Хема болевым приемом, 2 раунд.

Полусредний вес: Деметриус Плаза победил Дрюса Родригеса единогласным решением судей.

Средний вес: Джастин Самтер победил Реджинальдо Феликса удушающим приемом, 2 раунд.

Тяжелый вес: Тайрелл Фортун победил Райана Покрифки техническим нокаутом, 1 раунд.

Тяжелый вес: Чек Конго победил Виталия Минакова единогласным решением судей.

Тяжелый вес: Мирко Филипович победил Роя Нельсона единогласным решением судей.

Bellator MMA (ранее — Bellator Fighting Championships) — американская спортивная организация, базирующаяся в Ньюпорт-Бич и проводящая бои по смешанным единоборствам (т. н. MMA — от англ. Mixed Martial Arts). Она ежегодно организует турниры, в которых бойцы выявляют победителя по олимпийской системе в различных весовых категориях. Помимо этого проводятся схватки за чемпионский пояс организации.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.