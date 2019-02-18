В Узбекистане до лета начнут делать прививки против вируса папилломы человека, что будет способствовать предотвращению рака шейки матки, сообщают местные СМИ.
Об этом было сообщено в ходе круглого стола в Министерстве здравоохранения, в котором приняли участие ответственные работники министерства, представительств ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в Узбекистане.
«В мире вакцина против этого вируса внедрена в 2006 году, - говорит национальный сотрудник представительства ВОЗ в Узбекистане Камола Сафаева. - Более ста стран имеют разрешение на ее использование, 74 из них уже активно внедрили ее в свой национальный календарь прививок. Многолетние исследования показали, что действие вакцины длится более 10 лет. В свою очередь, многих волнует вопрос: не влияет ли вакцина на репродуктивную функцию девочек? Согласно проведенным исследованиям, выяснилось, что вакцина не только защищает организм от рака шейки матки, но и укрепляет здоровье девушек».
Поставка вакцин начнется уже в первой половине этого года. В октябре в школах и первичных медицинских учреждениях прививку получат более 400 тысяч девочек в возрасте 9 лет.
Рак шейки матки является вторым наиболее распространяемым видом данного заболевания среди женщин всех возрастов в Узбекистане, третьей по частоте причиной смерти после рака молочной железы и желудка во всех возрастах, и второй по частоте причины смерти среди женщин фертильного возраста.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
97,7 дарсад сокинони Тоҷикистон худкуширо гуноҳ гуфтаанд
Дар қаъри хушкшудаи баҳри Арал дар Ӯзбекистон ҷангал бунёд мешавад
Ба муомилот баромадани пули нави 100-ҳазорсӯмии Ӯзбекистон
Ифтитоҳи марказҳои нави технологии Tcell мустақиман дар истгоҳҳои нақлиёти Хуҷанд
Нигаронии вазири нақлиёт аз вуруди мошинҳои гаронвазн аз Қирғизистон
Туҳфаҳои Рустами Эмомалӣ ба фаъолзанони пойтахт ба ифтихори ҷашни Рӯзи модар
Президенти Тоҷикистон ба таъини муовинони нави раиси вилояти Суғд розигӣ дод
Тароз, ҷаъба, такзиб... Калимаҳое, ки солҳои охир дар расонаҳои тоҷикӣ пайдо шудаанд (Тест)
Афзоиши ҳодисаҳои дидаву дониста сироят кардани одамон ба ВНМО дар Суғд
Арзиши патент дар Тоҷикистон 5,4% боло меравад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста