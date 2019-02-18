Душанбинский городской суд сегодня, 18 февраля, завершил рассмотрение кассационной жалобы ответчиков по делу о смерти известного таджикского журналиста Галима Фасхутдинова.

Адвокат потерпевшей стороны Далер Курбонов сообщил «АП», что принятое в октябре 2018 года решение суда района Сино решение по взысканию морального и материального ущерба по этому делу горсуд оставил в силе, несмотря на то, что ответчики хотели его отмены.

"По принятому тогда решению суда, ответчики в лице Бахтиёра Халифаева и ООО «Ширинихои Шохона», должны были выплатить потерпевшим – сестре и супруге Галима Фасхутдинова моральный ущерб в размере 1000 сомони, материальный ущерб в размере 40 тысяч 212 сомони, а также ежемесячно выплачитвать по 500 сомони для двух несовершеннолетних детей погибшего", - сообщил адвокат.

Однако ответчики обратились в городской суд с кассационной жалобой на решение суда, заявив, что оно было принято в одностороннем порядке, без учета доводов ответчиков.

Отбывающий наказание за смертельный наезд журналиста Бахтиёр Халифаев сообщил на суде, что в настоящее время он не в состоянии платить указанную сумму.

Не согласился с решением суда и представитель компании «Ширинихои Шохона», утверждая, что водитель совершил наезд в не рабочее время, когда ехал по личным делам.

Городской суд, рассмотрев жалобы ответчиков, признал их необоснованными и оставил в силе решение суда района Сино.

В апреле 2018 года суд района Фирдавси приговорил 31-летнего Бахтиёра Халифаева, который насмерть сбил журналиста Галима Фасхутдинова, к трем годам и трем месяцам лишения свободы.

Водитель был признан виновным по статье 212 УК РТ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), предусматривающей наказание на срок от трех до пяти лет заключения. Таким образом, Халифаев получил минимальный срок наказания.

Галим Фасхутдинов был сбит 30 января 2018 года, когда переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Наезд на него совершил водитель мини-грузовика «Дамас». Журналист был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание. Галиму было 44 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних сыновей.

Водитель мини-грузовика Бахтиёр Халифаев занимался доставкой продуктов питания в торговые точки города. Результаты проведенной наркологической экспертизы не выявили в его организме запрещенные вещества, в том числе алкоголь и наркотики.

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