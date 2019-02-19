Правительство Таджикистана является акционером крупнейшего российского автопроизводителя – ОАО «ГАЗ». Оно владеет 32,5 тыс. акций ОАО «ГАЗ», сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана.
Ведомство не уточняет, сколько составляет доля таджикского правительства в процентах в общем пакете акций компании.
ОАО «Газ» является крупнейшим российским автомобилестроительным холдингом с головным офисом в Нижнем Новгороде. Данное общество является материнской компанией и центром консолидации финансовых результатов «Группы ГАЗ». «Группа ГАЗ» представляет собой холдинг, объединяющий ряд промышленных предприятий машиностроительного сектора.
Также правительство Таджикистана владеет акциями другой российской компании - ОАО «Саратовнефтегеофизика», которое занимается поиском и добычи нефти. Доля таджикского правительства в уставном капитале этой компании, по данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ, составляет 1,73%.
В самом же Таджикистане правительство республики имеет долю в уставном капитале 140 компаний, в частности 136 акционерных обществах и 4 обществах с ограниченной ответственностью.
Среди них 47 - это производственные предприятия, 19 – строительные компании, а 74 – занимаются оказанием различных услуг.
В уставном капитале 118 акционерных компаний государству принадлежит 100% пакет акций.
Наиболее крупными таджикскими предприятиями, акциями которых обладает правительство, являются ОАО «Рогун» (95%), ОАО «Таджиктелеком» (95%), подразделения «Барки точик» (100%), ОАО «Таджиктрансгаз» (100%), ОАО «Международный аэропорт Душанбе» (100%), ОАО «Таджик Эйр» (100%), ОАО «Таджикский цемент» (100%).
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