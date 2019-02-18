В течение нескольких лет в прессе и научных кругах вызывает споры вопрос "национальной идеи". Исследователи, ученые, общественные и научные деятели выражали разные мнения, однако общество до сих пор не может придти к конкретному заключению – что должно стать национальной идеей таджиков.
В беседе с "АП" своим мнением поделился доктор исторических наук, профессор Иброхим Усмонов.
"Национализм не может быть основой национальной идеи"
- Прежде всего, хотели бы узнать насколько важна национальная идея для формирования национального государства?
- Без национальной идеи государство не может определить свои конечные цели, его ценности не будут уважать и оно не сможет занять достойное место в мировой общественности. Национальная идея является инструментом и основной базой формирования национального государства.
Задача государства заключается в объединении титульного народа государства и других народностей, которые находятся в той среде и хотят быть вместе с титульной нацией. Когда нация разрознена, построить государство невозможно.
Однако, если национализм будет основой национальной идеи, эта идея и строящее государство на его базе, не будет успешным. Другие будут относиться к нему неблагосклонно.
- Тогда, что должно быть основой формирования национальной идеи?
- Во всех разработанных национальных идеях должна указываться такая идея: моя нация существует как другие нации и имеет право на свободную жизнь и свободное развитие. Права моей нации должны быть защищены как и права других наций.
- Говоря о нации вы имеете ввиду только таджиков или все национальности, живущие в Таджикистане?
- Понятия “нация” и “государство” сегодня во многих случаях используются в одном смысле. Например, “Маджлиси милли” (Национальное собрание), “Бонки милли” (Национальный банк), национальная валюта и тому подобное. В советское время под термином народа имелся ввиду весь советский народ. Но говорили “таджикская нация”, “русская нация” и так далее.
Сегодня понятие нации и государства воспринимаются однозначно. Говоря народ, я имею ввиду таджикский народ (в самом Таджикистане и за его пределами), а под понятием нации должны пониматься все народы, проживающие в Таджикистане.
"Когда пришли исламисты..."
- На самом деле, споры о разработке национальной идеи возникли после распада Совесткого Союза. Тогда споры рождались на какой почве?
- Действительно эта тема стала актуальной после приобретения независимости. Вначале у всех народов советских республик проснулся национальный дух. В частности в Таджикистане мы тоже думали, что где бы не находился наш народ, мы должны быть сплоченными. В то время больше формировались и развивались национальные мысли.
Однако немного позже одна группа внутри Таджикистана признала нацию как таджикский народ, а другая как часть исламского мира - мусульманами.
Еще в 2003 году вместе с профессором Абдунаби Сатторзода мы заинтересовались этим вопросом и совместно высказались по теме “национальная идея – создание единой нации”. Независимо от языка, народности, религии и местности, единая нация должна иметь единую цель. Проблемы и достижения своего соотечественника считать своими. Для формирования национального государства это считается важным.
- Вы отметили, что вначале больше выражался национальный дух, но позже свое влияние оставил и религиозный фактор. Как вы думаете, национальная идея должна формироваться на основе национальной или религиозной мысли?
- Национальная идея должна формироваться на основе национального мышления. Она должна выражать историю надежд и чаяний славных и добродетельных предков, сегодняшнего дня граждан страны и будущее нового поколения. Если она не принадлежит народу, осуществление такой идеологии не нужно. Почти все население Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции, части Индии, Малайзии, Бангладеш и все арабские государства являются мусульманами. В этом случае, если мы при формировании национальной идеи будем опираться на ислам и мусульманство, тогда какая разница будет между нами и теми народами?
В Коране указывается нация мусульман. Те, кот хочет формировать национальную идею на базе религии, взяли это за основу и говорят, что мы мусульманская нация. События первых лет независимости проходили на основе такого мышления. То есть, над национальной таджикской идеей верх взяла идея, сформированная на базе религии. Эти группы предъявляли претензии о том, что все мысли должны исходить из ислама, однако, когда национальное сознание стало идентичным с религиозным, мы остановились в своем развитии.
Когда наша национальная идея опиралась на нацию, мы с гордостью говорили о своих знаменитых предках: Зороастре, Фирдавси, Авиценне, Айни, Гафурове, Турсунзаде и многих других. Но когда пришли исламисты, к ним присоединилась и часть интеллигенции, которая негативно относилась к великим предкам.
Разница конечной цели ислама и национального мышления
- Почему национальная идея не может формироваться на основе религиозной мысли?
- Потому что конечные цели исламского общества и почитания таджикской нации различаются. Основной причиной гражданской войны в стране было использование этого лозунга. То есть, - исламская нация. Вместо понятия "таджикская нация" появился термин "приверженцы ислама".
Конечно, сегодня ислам наша религия и его мысли не чужды нам, но они не являются нашей национальной идеей. Они могут быть составной частью нашей национальной идеи, но никак не основной мыслью. Ислам является духовной верой, а не фактором политического единства.
- Есть ли возможность соединения религиозных и национальных ценностей и формирования на этой основе национальной идеи?
- Прежде всего, конечные цели и средства его достижения в этих ценностях разные, по этой причине они не могут быть соединены.
Религиозные и национальные традиции различаются друг от друга. Поэтому между ними не может быть союза. В конечной цели ислама говорится, что "все должно быть осуществлено на основе Корана, а наша национальная идея – все должно быть по справедливости". Однако это не означает того что, в национальном государстве мусульмане будут притеснены.
Наоборот, национальное государство всем, в частности верующим мусульманам, тоже предоставляет широкие возможности, чтобы вместе дружно жить и не испытывать друг к другу неприязни. Без опаски и тревоги соблюдать предписания священной книги. Для таджика ислам священен, однако прежде всего, он хочет, чтобы другие уважали его язык и национальные ценности. В государстве, построенном на основе национальных ценностей, приверженцы ислама могут проживать соверешнно свободно.
- Если обобщить все сказанное, какая мысль на сегодня может быть нашей национальной идеей?
- Мы вместе с профессором Абдунаби Сатторзода предложили как национальную идею - национальное единство. Думаю что и сегодня эта идея важна и актуальна для таджикского народа. Если каждый житель Таджикистана будет считать себя хозяином этой родины, будет знать и соблюдать свои права, будет гордиться свободой и независимостью своего государства, то это и будет национальное единство.
Национальное единство формируется только, когда все принимают и признают его суть. Сейчас мы нуждаемся в этом. Мы создали независимое, правовое, демократическое и единое государство. Стабильность и мир тоже воцарился.
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Кулли ахбор
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Зафарчон2
Бред. Во первых нет никакого доверия нынешним властям и в дальнейшем не будет. Даже в случае смены власти пока существует нынешняя система. И разговоры про какие то идеи бесполезны как минимум по тому что наша страна не принадлежит нам (народу).
Данный момент у наших только одна идея: воруй пока сколько сможешь. Если у народа ничего нет тогда бери кредиты у Китая, все равно будет платит народ. Ну чтобы народ не взбунтовал надо создать иллюзию благополучия проводя пышные и регулярные праздники (все равно народ заплатить). В качестве кнута бери любого обвиняй его "террористом мусульманином". Тогда одной пулей берешь два зайца; первое: народ будет сидеть молча, второе: международные доноры сразу дадут тебе деньги. А мигранты это "наша экономика" и про них будем молчать. Вот такая вот идея сейчас.
ShaITan2
soglasen chto religiya ne mojet byt ideiy strany.
Роберт Мугабе3
Зороастр - таджик? Круто 😂, B.Gafurov sucks with his tajik history 😂😂😂. Если это и есть таджикский идеолог, то полетите вы с крыши на чердак 😎.