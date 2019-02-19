АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- В городах и районах Таджикистана состоится первый этап республиканских соревнований по национальной борьбе - гуштини милли среди взрослых, посвященные празднику Навруз.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 ФЕВРАЛЯ
1993 – Бюро ОБСЕ начало свою деятельность в Таджикистане
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 ФЕВРАЛЯ
1929 - Родился композитор, Народный артист Таджикистана Якуб Сабзанов.
1930 - Родился литературовед, писатель Зохир Ахрори.
1939 - Родилась певица, Заслуженная артистка Таджикистана Тухта Иброгимова.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 8-13 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных предгорных районах ночью снег, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 мороза, днем 0-5 мороза, по ВГБАО ночью 13-18 мороза, местами до 22-24 мороза, днем 5-10 мороза, местами до 14-16 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных горных районах снег, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 7-12 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -4+1.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 8-10 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление до 17-22 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 3-5 мороза.
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