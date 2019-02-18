В Узбекистане на высохшем дне Аральского моря в этом году посадят около 500 тысяч гектаров леса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство юстиции страны.



По данным ведомства, на эти цели планируется поэтапно выделить 100 миллиардов сумов ($12 миллионов).



В настоящее время около 50 тысяч гектаров посевных площадей непригодно из-за высыхания и засоления моря, отмечается в постановлении правительства РУ.

На месте высыхающего Аральского моря, расположенного на границе Казахстана и Узбекистана, появилась пустыня Аралкум площадью уже более 5,5 миллиона гектаров.

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