Более половины респондентов (57,5%) в Таджикистане считают, что жениха должна выбрать сама девушка. Об этом говорится в исследовании «Ранний брак как причина разводов и суицидов в Таджикистане», которое проводилось Центром журналистских расследований Таджикистана и было презентовано сегодня, 18 февраля, в Душанбе.
Всего в социологическом опросе приняли участие 2500 респондентов из 17 городов и районов страны.
Как отмечается в исследовании, принудительный брак в нашей стране - тема актуальная, так как в большинстве случаев женихов и невест выбирают родители и родственники.
Однако при этом родители не признают свои действия, как насилие. По их мнению, взрослые лучше знают, за кого выдать замуж и кого взять в жёны, - говорится в исследовании.
Отмечается, что более половины респондентов (57,5%) думают, что мужа должна выбирать сама девушка. Почти треть респондентов (27,8%) всё ещё уверены, что жениха должны выбрать родители, 10,1% респондентов сказали, что выбор остается за родственниками (помимо родителей).
Небольшое число респондентов заявили, что будущего мужа для девушки должны выбрать ее подруги.
По данным Комитета по делам женщин и семьи, в 2018 году в Таджикистане было зарегистрировано более 82,5 тыс. браков и более 11 тыс. случаев расторжения браков. Число разводов в 2018 году выросло почти на тысячу случаев по сравнению с 2017 годом.
32,1% респондентов считают причиной принудительного брака удалённость от обучения. 31,7% связывали принудительный брак с местным менталитетом, а бедность, как причину принудительного брака, указали 19,4% респондентов. 12,7% опрошенных сообщили, что такой брак связан с религиозными факторами.
«Почти половина - 44,5% респондентов считают, что принудительный брак приводит к разводам, 38,5% сказали, что такой брак приводит к ссорам и конфликтам в семье», - говорится в исследовании.
Ранний брак всё ещё существует
В 2011 году на законодательном уровне был закреплен брачный возраст для девушек в Таджикистане – 18 лет.
Одновременно муллам было запрещено проводить религиозный обряд бракосочетания «никох» без официального документа, подтверждающего заключение брака в государственных органах.
Однако, по неофициальным данным, ранний брак в Таджикистане всё ещё существует.
«В стране все еще много семей, которые рано выдают своих неопытных, молодых дочерей замуж и эти девушки без образования и профессии не могут справиться со своими обязанностями в новой семье и очень часто разводятся, имея к этому времени уже детей. В большинстве случаев, некоторые из них не видят другого пути, кроме суицида», - подчеркнуто в исследовании.
Значительное количество респондентов (60,5%) за то, чтобы девочки получали высшее образование перед замужеством. 19,6% респондентов думают, что достаточно среднего образования, а 11,9% заявили, что девочкам «не обязательно» учиться перед свадьбой. 5% проголосовали только «за знание основ религии».
По данным исследования, чаще всего ранний брак наблюдается в регионах: 6,9% респондентов заявили, что девочки их района выходят замуж в 17 лет, а 4,8% респондентов сообщили, что в 16 лет.
60% респондентов в рамках опроса ответили, что девушки выходят замуж, когда им больше 18 лет, 28,3% указали, что девушки выходят замуж в 18 лет.
«Однако, стоит отметить, что во время «face-to-face» опроса, наши сотрудники заметили, как респонденты старались ответить в соответствии с законом, чтобы «у них не возникли проблемы», - было отмечено на презентации.
По мнению респондентов, на девушек оказывают влияние Интернет, мессенджеры и соцсети: 49,2% - «оказывают негативное влияние», 19% - «воспитывают девушек», 15% - «призывают девушек к суициду» и 11% - «вводят их в заблуждение».
28,2% респондентов также сообщили, что негативное влияние на девушек имеют телевидение и кино, которые, по мнению 16% респондентов, «учат девушек любовным отношениям» (в негативном смысле).
Основные причины разводов и суицидов
38,8% участников исследования сказали, что основной причиной развода является ранний и принудительный брак.
«Миграцию и экономические проблемы, как причину разводов, указали 28,6% респондентов. 17,2% заявили о давлении со стороны родственников жениха, а 12,8% отметили, что удалённость от религиозных ценностей является причиной разводов», - говорится в отчете.
У респондентов также спросили причину суицидов. По мнению 37,2% респондентов, неграмотность является причиной суицидов. 31,9% указали как причину суицидов насилие в семье, 14,9% - ранний брак, а 13,6% - принудительный брак.
В 2018 году 236 таджикских женщин совершили суицид, в большинстве случаев причиной суицида стали семейные ссоры.
«К сожалению, треть опрошенных сообщили, что суицид - «это путь освобождения от проблем», а 13,1% считают, что родители виноваты в суициде девушек», - отмечается в исследовании.
Респонденты предлагали свои варианты для предотвращения суицидов и разводов.
29,9% респондентов думают, что проведение объяснительной работы может предотвращать суициды и разводы. 27,7% опрошенных сказали, надо обеспечить женщин работой, а 25,3% просят дать девушкам возможность учиться.
5,7% респондентов сообщили, что для снижения уровня суицидов и разводов надо запретить принудительный и ранний брак.
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Кулли ахбор
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Boshlar6
У азиатов брак это бизнес и повод родителям срубить деньжат. Кто откажется от продажи невесты? В семьях так много товара.......