Мухаммадризо Кувватов (третий слева) на пьедестале почёта Кубка Европы в Санкт-Петербурге.

Таджикский дзюдоист Мухаммадризо Кувватов в весовой категории до 60 кг выиграл бронзовую медаль Открытого Кубка Европы в Санкт-Петербурге.

Как сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Таджикистана, в весе до 81 кг другой спортсмен из Таджикистана Джахонгир Маджидов занял 5-е место.

На этих соревнованиях приняли участие всего 12 спортсменов из Таджикистана – Сиёвуш Солихов, Давлатали Назаралиев, Мухаммадризо Кувватов (-60 кг), Манучехр Раджабов, Одина Мухаббатов, Джамолиддин Абдуллоев (-66 кг), Иброхим Саидакбаров, Курбонали Бозоров (-73 кг), Джахонгир Маджидов, Фаридун Холикзода, Хушвакт Идиев (-81 кг), Эмомризо Анварзода (-100 кг).

Отметим, что золотую медаль выиграл выходец из Таджикистана Махмадбек Махмадбеков (73 кг), который защищает цвета сборной России.

Ближайшим турниром для дзюдоистов в возрасте до 21 года станет следующий этап континентального Кубка, который пройдет 16-17 марта в португальской Коимбре. В России пройдут два крупных международных старта — 16 и 17 марта в Екатеринбурге состоится «Большой шлем», а 30-31 марта в Туле пройдет Кубок Европы среди юношей и девушек до 18 лет.

В Азиатском континенте на ближайшие 3 месяца также состоится ряд международных турниров по дзюдо, где будут участвовать спортсмены Таджикистана.

13-14 апреля в Ташкенте пройдут соревнования за Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров. Аналогичный турнир состоится и в Алматы 20-21 апреля. Затем 27-28 июня в Китайском Тайбээ пройдет чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов. Юношеская сборная республики по дзюдо будет готовиться именно к этим турнирам.

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