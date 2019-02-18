Запланированная на сегодня, 18 февраля, встреча в Пакистане делегации США и представителей Талибана отменена. Информация об этом поступила от обеих сторон, сообщает Голос Америки.
Один из лидеров Талибана на условиях анонимности подтвердил, что встреча была отменена «американцами». В заявлении Талибана, опубликованном позднее, говорится, что переговоры были отложены, потому что многие из 14 членов его делегации на переговорах не могут выехать за границу, поскольку включены «в черные списки США и ООН». Некоторые из них находятся в санкционном списке Совета Безопасности ООН, что запрещает им международные поездки.
США заявили, что не получили официального приглашения от правительства Пакистана на эту встречу, о которой впервые объявил представитель Талибана Забиулла Муджахид несколько дней назад.
В заявлении Муджахида была указана дата переговоров, 18 февраля, и отмечалось, что официальное приглашение было направлено Пакистаном. Кроме того, заявил он, делегация Талибана также встретится с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
На следующий день министр информации Пакистана Фавад Чоудхури подтвердил проведение переговоров на пресс-конференции, назвав их «поворотным моментом».
«Следующий раунд переговоров с Талибаном пройдет в Пакистане, и в результате этих переговоров появится шанс на установление стабильности в Афганистане», – сказал он.
Реакция МИД Афганистана на объявление о встрече была резкой: ведомство заявило, что она нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.
«Афганистан пожалуется в Совет Безопасности ООН на контакты Пакистана с Талибаном, по которым с правительством Афганистана не консультировались», – написал в Твиттере представитель афганского МИДа Сибгатулла Ахмади.
Ранее Афганистан направил аналогичную жалобу на Россию – за то, что она позволила членам Талибана приехать в Москву на конференцию, в которой приняли участие примерно 50 афганцев, включая политических лидеров, бывших командиров джихадистов и активистов гражданского общества. Однако представители афганского правительства не были приглашены на эту конференцию, потому что Талибан отказывается контактировать с администрацией в Кабуле, несмотря на давление со стороны США, Саудовской Аравии и других.
Президент Афганистана Ашраф Гани подверг критике участников конференции, заявив, что у них нет «полномочий исполнительной власти» для заключения каких-либо соглашений.
«Пусть проходят сотни таких встреч», – сказал он.
Некоторые аналитики говорят, что заявления Гани указывают на его недовольство исключением из переговоров между США и Талибаном, которые начались летом прошлого года. После этого стороны провели несколько раундов переговоров.
Последняя встреча, которая прошла в Дохе в начале января, продолжалась шесть дней. Тогда Залмай Халилзад, который должен был возглавить американскую делегацию на ныешних переговорах, заявил, что стороны «в принципе» договорились о выводе иностранных войск из Афганистана в обмен на гарантии того, что афганская территория не будет использоваться террористическими группировками или отдельными террористами.
Выступая на публичном мероприятии в вашингтонском Институте мира США, Халилзад заявил, что Талибан не хочет «садиться за стол переговоров с одним лишь правительством», потому что они не хотят дать президенту Гани преимущество на президентских выборах, намеченных на июль.
«Есть признаки того, что они готовы принять участие в переговорах с правительством в рамках многосторонней конструкции», – сказал он.
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