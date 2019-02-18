В городе Худжанд были открыты четыре новые технологичные остановки общественного транспорта – и в каждой из них будут функционировать современные центры обслуживания абонентов Tcell!

Стремясь быть еще ближе к своим абонентам, Tcell расширяет розничную сеть, выбирая для центров обслуживания самые удобные для абонентов локации. Для жителей города Худжанд получить высококвалифицированную консультацию или помощь в выборе тарифа теперь еще проще и удобнее – прямо во время ожидания транспорта.

В новых офисах компании клиенты смогут получить качественный сервис, проконсультироваться по всем вопросам связи Tcell, подключить самые подходящие именно для них тарифы и услуги для связи.

А в качестве полезного бонуса для жителей города – на территории остановок будет активирован бесплатный Wi-Fi от Tcell!

Церемония открытия новых технологичных остановок и центров обслуживания абонентов компании Tcell, прошла с участием председателя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода, председателей городов Худжанд, Бустон, Гулистон, Б. Гафуровского района и Генерального Директора Tcell Озодхона Давлатшоева.

Адреса новых остановок и офисов обслуживания:

Проспект И.Сомони 10, площадь К.Худжанди (универмаг);

Проспект И.Сомони, 81 (рынок Панджшанбе);

Проспект И.Сомони,158 (рынок Панджшанбе).

Проспект С.Айни, ХГУ;

Компания Tcell имеет крупную сеть офисов обслуживания по всей стране. Tcell заботится о комфорте и удобстве своих абонентов, и с каждым новым офисом становится ближе к клиентам. Будем рады видеть вас в наших офисах обслуживания!

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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