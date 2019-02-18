Грузовой транспорт разрушает как наши автодороги, так и дороги Кыргызстана, на строительство которых потрачены усилия и финансовые ресурсы, заявил министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода на встрече с послом Кыргызстана в Таджикистане Джанишом Рустамбековым.

Министр выразил надежду на скорейшее решение этого данного вопроса, в чем, по его словам, заинтересованы обе страны.

Также Худоёрзода поделился мнением по поводу строительства автодороги Вахдат-Лахш-граница Кыргызстана и призвал ускорить «некоторые процедуры», которые отложены кыргызской стороной.

«Строительство и ввод в эксплуатацию этой дороги способствует развитию экономики обеих стран. Как известно, перевозчики всегда выбирают кратчайшие дороги», - цитирует Худоёрзода пресс-служба Минтранса.

Джаниш Рустамбеков отметил, что Кыргызстан в настоящее время готовится к визиту президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Дипломат выразил надежду, что такие нерешенные вопросы будут обсуждаться во время этого визита.

Визит президента Таджикистана в Кыргызстан ожидается в начале июня этого года в рамках очередного заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

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