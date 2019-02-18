Делегацию Таджикистана на конференции возглавит заместитель главы Центра стратегических исследований при президенте республики Парвиз Мухаммадзода, сообщили «АП» в правительстве страны.

В рамках конференции представители Таджикистана проведут ряд двухсторонних встреч.

Международная конференция «Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности» состоится 19-20 февраля 2019 года в Ташкенте.

По сообщению МИД Узбекистана, на форум приглашены свыше 100 ведущих экспертов аналитических центров из почти 40 стран мира. Они обсудят вопросы текущего состояния регионального сотрудничества и углубления взаимодействия в области безопасности, торговли, транспорта, водопользования, образования и науки.

На мероприятии также ожидается участие региональных структур - ЕС, Нордического совета, Организации американских государств, Арктического консультативного совета, а также международных финансовых институтов – Всемирного банка, ВТО, Европейского инвестиционного банка и др.

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