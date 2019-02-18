В соревнованиях приняли участие таджикистанские шпажисты Мухаммад Аскаршозода, Алижан Халикдатов и Сабина Абдурахманова.

В турнире темп задали фехтовальщики Узбекистана и Казахстана. Представители других стран региона, в том числе и Таджикистана, остались без медалей. Но учитывая, что этот вид спорта заново возрождается, участие стало для них уже событием.

Председатель Федерации фехтования Узбекистана Р. Шаабдурахманов отметил, что «национальные федерации объединились в «Центральноазиатском общем доме» для дальнейшего укрепления дружбы и братства, развития сотрудничества кровно родных народов».

«Очень символично и то, что наш первый чемпионат проводится среди кадетов и юниоров. Это им предстоит штурмовать высоты чемпионата Азии и мира, олимпийских игр, достойно продолжать эстафету побед наших знаменитых предшественников», - сказал он.

Президент Федерации фехтования Таджикистана Тура Абдурахмон выразил большую признательность Международной федерации фехтования и лично ее президенту Алишеру Усманову за инициативу организации Конфедерации фехтования Центральной Азии, за помощь, оказываемую национальным федерациям региона в популяризации и развитии фехтования.

«Так, в Таджикистане за последнее время были открыты 7 новых фехтовальных школ», - отметил он.

Организаторы объединенного чемпионата Центральной Азии по фехтованию сообщили, что в будущем будут организованы совместные тренировки членов национальных сборных. Начата подготовка к Чемпионату Азии, который пройдет в июне этого года в Токио. Большое внимание уделяется и подготовке тренеров и судьей.

История начала развития фехтования в Таджикистане связана со спортобществом «Динамо». Одним из первых тренеров здесь стал Николай Зотов, возвратившийся с полей сражений Великой Отечественной войны. Позже в ДСО «Динамо» успешно работали тренерами по фехтованию Альберт Гарибян, Геннадий Рабинович и другие наставники.

В 70-е годы прошлого столетия успешно развивалось фехтование и в другом спортивном обществе Таджикистана — «Спартак». Именно здесь вырос первый в республике чемпион СССР по фехтованию среди молодежи Хусейн Исмаилов.

Его золотая медаль, завоеванная на чемпионате мира 1977 года в Аргентине, до сих пор единственная в истории фехтования Таджикистана.

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