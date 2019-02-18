С согласием президента Таджикистана Эмомали Рахмона назначены новые заместители главы Согдийской области, сообщает пресс-служба главы Согда.

Ранее работавший начальником управления юстиции Согда, 43-летний Баховаддин Турахонзода в качестве заместителя главы области будет курировать вопросы юриспруденции, работы с правоохранительными органами.

Выпускник Аграрного университета Молдовы, 47-летний Рустам Каримзода, который ранее был первым заместителем начальника аграрного управления Согда, в качестве заместителя главы области будет курировать аграрный сектор.

До новых назначений глава Согда имел трех заместителей, теперь их стало пять.

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