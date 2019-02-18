Банк Эсхата объявляет о грандиозном снижении процентных ставок по кредитам. Теперь получение кредитов стало еще выгоднее и доступнее, так как проценты на некоторые виды кредитов снизились до 6 пунктов!
Данная инициатива направлена для поддержки и удобства клиентов, а также для повышения доступности кредитов населению.
Снижение процентов коснулось всех видов кредитов банка: малое и микрокредитование, аграрное и потребительское кредитование.
Вам нужны средства для проведения мероприятия, на лечение, учебу, покупку автомобиля или мебели, для ремонта квартиры или дома? Можете смело обращаться к нам!
В ваших планах развитие или расширение бизнеса? Можете воспользоваться суммой от 800 до 3 000 000 сомони и выше.
Воспользуйтесь выгодными кредитами для развития агробизнеса, выращивания или переработки сельхоз культур, а также для приобретения сельхозтехники в кредит.
Планируете купить или построить дом своей мечты? Воспользуйтесь ипотечным кредитованием от банка.
Не упустите свою возможность воспользоваться выгодными процентными ставками от Банка Эсхата и смело осуществляйте свои планы!
Дополнительная информация на нашем сайте: http://eskhata.com/individuals/lending/lending_types/ и по телефону 808
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