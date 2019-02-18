Прокуратура Согдийской области обеспокоена ростом случаев заражения людей ВИЧ-инфицированными лицами.

Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор области Хабибулло Вохидов.

«Если за 2018 год на территории области было возбуждено 6 уголовных дел по статье 125 (Заражение ВИЧ-инфекцией) УК Таджикистана, то только в январе 2019 года уже возбуждено 7 уголовных дел в отношении ВИЧ-инфицированных лиц, которые сознательно заразили других людей», - сообщил прокурор.

По его словам, в 2018 году на территории области было зарегистрировано 387 нововыявленных носителей ВИЧ, 239 из которых составили женщины. 97 из них умерли.

«А всего с 2001 года на территории области были зарегистрированы 2411 инфицированных лиц, из которых 1507 - мужчины, 904 – женщины. На сегодня из них 714 умерли», - добавил Хабибулло Вохидов.

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