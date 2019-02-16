24 уголовных дел рассмотрел Согдийский областной суд в отношении жителей севера страны, участвовавших в боевых действиях на территории других государств.

Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности председателя Согдийского областного суда Мухаммад Мирзозода.

Он отметил, что 24 уголовных дела были возбуждены по статье 401 прим. 1 (Незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и постоянно проживающих в республике лиц без гражданства в вооруженные подразделения, вооруженные конфликты или военные действия на территории других государств) УК республики.

Среди них, по его словам, пять женщин.

Мирзозода также сообщил, что в 2017 году таких уголовных дел было 10.

Кроме этого, Мухаммад Мирзозода сообщил, что в течение прошлого года судом области были рассмотрены 153 уголовных дела в отношении 186 жителей области (среди них 8 женщин и один несовершеннолетний), причастных к экстремистским партиям и объединениям.

Напомним, глава области Раджаббой Ахмадзода на пресс-конференции сообщил, что из числа жителей севера страны на территории других стран находятся 587 человек, которые подозреваются в членстве в экстремистских организациях.

«Многие из них выехали в эти страны в прошлые годы, и мы предпринимаем все меры для их возвращения», - отметил глава области.

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