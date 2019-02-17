В конце января 2017 года на сайте «Азия-Плюс» я прочел с благодарностью статью Гафура Шерматова под названием «Русский доктор», в которой автор осветил деятельность Алексея Дьякова, врача и первого организатора системы здравоохранения в Таджикистане. О нем как о выдающемся востоковеде много лет назад опубликовала замечательную статью его ученица Гордон-Полонская; мне же хочется дополнить статьи историков некоторыми подробностями из жизни русского доктора и ученого, которого я знал лично.
В 20-е годы ХХ столетия Дьяков вложил много сил, знаний и умений в создание Таджикской автономной республики, а затем в 1929 году - в преобразование ее в союзную республику. Ныне не только в Таджикистане, но и в Москве о нем мало, что известно: ушли из жизни те, кто знал его близко. Сам он из природной скромности не писал и не рассказывал о таджикском периоде своей жизни, а если рассказывал, то это были смешные бытовые сцены времен его службы на Памире.
Судьба подарила мне радость общения с Алексеем Михайловичем в последние десять лет его жизни, с 1964 по 1974 годы. Я был двадцатилетним студентом, когда впервые позвонил ему и был приглашен в дом. Узнав, кто мой дед по матери он назвал имя моей бабушки и рассказал о двух ее сестрах. А ведь прошло 42 года со времени его службы на Памире. Год спустя после нашего знакомства я заговорил с ним на своем родном языке - на шугнанском. Он не говорил на этом языке более 40 лет - вначале растерялся, но после небольшой паузы ответил на этом языке - он обладал феноменальной памятью. Когда я приезжал в Москву встречался с ним у него на квартире на улице Чкалова или на даче в поселке «Старых большевиков» на станции Челюскинская.
Не помню, чтобы он рассказывал что-либо серьезное про себя, про свою, чрезвычайно важную работу в Таджикистане. Когда я, извлекая сведения о нем из архива или из рассказов других участников событий тех лет, задавал ему вопросы, он, подтверждая факты, всегда принижал свою роль и переводил рассказ на других.
Согласно официальной анкете, Алексей Дьяков в декабре 1924 года был назначен первым наркомом здравоохранения Таджикской АССР. Оставаясь на этом посту, в мае 1925-го он получает новую должность – становится заведующим организационным отделом Таджикского областного Оргбюро КП(б) Узбекистана. В феврале 1928 года его отозвали в Ташкент, в Средне-Азиатское Бюро ЦК ВКП(б). Однако уже в июле 1928 Алексей Михайлович - член Ученого совета при Таджикском институте просвещения, а полгода спустя он начинает исполнять обязанности партийного руководителя Ходжентского округа и принимает самое активное участие в преобразование Таджикской АССР в союзную республику.
Попробуем вкратце проследить, как мальчик из дворянской семьи, обитавшей в Тверской губернии, стал патриотом таджикской земли.
Дворянское детство
Алексей Михайлович родился 17 февраля 1896 года в Луганово, Первитинской волости Тверской губернии, в усадьбе своего деда, помещика Александра Николаевича Дьякова, мать которого, Варвара Александровна, была сестрой Бакунина, известного русского революционера и мыслителя, идеолога социального анархизма и народничества. Алексей Михайлович в своих воспоминаниях написал o деде:
«Еще будучи в юном возрасте, между племянником и дядей возникали горячие споры и трения. Созидатель по натуре, он не мог принять разрушительные идеи анархизма. Вместе со своими родственниками по бакунинской линии он занимал самые либеральные позиции во время подготовки проектов реформ 1860-х годов, а затем с головой ушел в земское движение».
Последующие поколения семьи были в той или иной степени вовлечены в народничество и в социал-демократическое движение. И неслучайно отец Алексея - дворянин и врач Михаил Дьяков стал революционером, вступил в РСДРП со дня основания, а в 1905 году стал членом партии большевиков. В помещичьей усадьбе Луганово порой до полутора десятка человек разных политический убеждений скрывались от полиции под разными вымышленными именами.
Аресты отца, переезды от одних родственников к другим, из одного региона в другой, конспирация, обыски были частью жизни Алексея и его брата.
Бурная юность
Уже в юношеские годы Алексей оказался в поле зрения полиции. Во время поступления в университет ему сорвали сдачу экзамена по латыни в Твери, без которого он не мог стать студентом. Об этом он узнал не сразу. Узнав, уехал в Томск, где сдал латынь и поступил на медицинский факультет Томского университета, а его брат Таричан – на горное отделение Технологического института.
Но оказалось, что и в Томске знали про революционную деятельность их отца, и братья были под негласным надзором полиции. Алексей и Таричан, в семье которых духовные ценности французской революции «Свобода, равенство, братство» не были пустым звуком, сделали смысл этих слов органической частью своей жизни, своей нравственности.
Алексей с юношеских лет читал газеты и листовки разных партий, сравнивал их политику и идеологию, спорил с меньшевиками и анархистами, которые у них прятались. Он прошел долгий путь, и его вступление в партию большевиков в мае 1917 года был осознанным выбором.
В 1919 году в Троицке Челябинской губернии свирепствовал сыпной тиф. Доктор Михаил Дьяков вызвался добровольцем и поехал туда, работал в госпитале, а год спустя умер от этой болезни. Вместе с ним там же работал врачом его сын Алексей.
«Я очень тяжело переживал смерть отца. По политическим взглядам и по всем своим интересам он был самым близким мне человеком. Он очень интересовался природой, ботаникой, этнографией, лингвистикой, но на первом месте у него была борьба за социальную справедливость и права народов России», - вспоминал Дьяков.
Приезд в Среднюю Азию
Во время гражданской войны Алексей Дьяков находился в подполье, служил врачом в армии адмирала Колчака. В 1921 он завершил образование на медицинском факультете в Москве, во втором МГУ, и попросил направить его в Среднюю Азию.
Во время посадки в поезд Дьяков встретил знакомую, Лидию Николаевну Вите, врача, признанного авторитета по бактериологии. Она ехала в Среднюю Азию по направлению Наркомздрава для борьбы с чумой на границе с Персией.
В одном вагоне с Дьяковым ехал Баки Урманче, художник, один из будущих основоположников татарского изобразительного искусства. Урманче служил до революции в царской армии в Коканде, хорошо знал Ташкент и Ферганскую долину. От нового знакомого Дьяков в течение шести дней пути узнал очень многое о Ташкенте и Средней Азии.
Он радовался своему выбору - тому, что едет навстречу ранее неведомой ему стране, совершенно не похожей на Европейскую Россию по климату и по этническому составу населения.
Лидия Николаевна, уроженка Ташкента, знавшая большую часть местной интеллигенции, взялась знакомить его с Ташкентом и ташкентцами.
На второй день после прибытия они оба со своими направлениями пришли в Наркомат здравоохранения Туркестана, где Лидия Николаевна познакомила Дьякова с уже известным тогда антропологом Львом Ошаниным, дружба с которым позволила Дьякову сблизиться с ташкентской научной интеллигенцией.
В Наркомздраве очень обрадовались новому врачу. Узнав, что он прошел в институте курс борьбы с малярией, тут же подготовили приказ о назначение его на должность заведующего пунктом борьбы с малярией в кишлаке Той-Тюбе. Дьяков раздобыл учебник узбекского языка Наливкина и начал учить узбекский язык.
С трудностями, вначале пешком, потом на арбе, он добрался поздно вечером до своего кишлака, переночевал в чайхане. На другой день оказалось, что малярийный пункт существует только на бумаге, его надо создавать с нуля. Дьяков встретился с местным начальством, настоял на выборе помещения для пункта. Удалось найти относительно подходящее помещение, которое оказалось частным, за аренду которого надо было платить, денег же на это не было.
Дьяков вернулся в Ташкент, чтобы доложить наркому о проделанной работе и о необходимости срочно решить проблему аренды помещения. Нарком был удивлен, взял адрес Дьякова и велел сообщить, когда вопрос с помещением будет решен.
В Таджикистане
Однако вскоре жизнь Алексея Михайловича коренным образом изменилась в связи с приездом в Ташкент его младшего брата. Таричан Дьяков прибыл из Мерва, где служил в ЧК и боролся с басмачами. Его вызвали в Ташкент и поручили сформировать особый пограничный отряд во главе с Военно-политической тройкой для создания и укрепления органов Советской власти на Памире и восстановления границ.
Организовать экспедицию было трудно даже в мирное время, в условиях же гражданской войны дело усложнялось многократно, тем более что его надо было начинать с нуля. Все организационные заботы военной экспедиции ложились в основном на плечи молодых руководителей во главе с Таричаном Дьяковым.
Алексей Михайлович попросился в отряд, но Таричан безапелляционно отказал ему, сказав, что врачом поедет опытный фельдшер. Однако вскоре оказалось, что фельдшер, назначенный врачом отряда, категорически отказался ехать на Памир, и Таричан вынужден был предложить эту должность брату.
Против отъезда Алексея выступил Наркомздрав, поэтому вопрос о его назначении в отряд разрешился только на заседании ЦИК, на котором была утверждена и Чрезвычайная тройка в составе председателя Таричана Михайловича Дьякова и двух членов – Шириншо Шотемура и Хаккула Хусанбаева.
С появлением в Хороге военной экспедиции Дьякова молодые таджики добровольно пошли служить в новом Памирском отряде. Многие из них владели русским языком, так как учились в Хорогской русско-туземной школе. Председатель Тройки был строгим командиром, порой очень жестким, требовательным к себе и к подчиненным, честным и справедливым. Он требовал полного равенства в быту комсостава и рядовых красноармейцев, как прибывших, так и местных. Автор этих строк в детстве слышал восторженные слова о нем от своего деда, Кадамшо Додихудоева, бывшего красноармейца, служившего под началом Таричана Дьякова.
Военврач Алексей Дьяков был, напротив, сердобольным, мягким по характеру человеком, ездил в кишлаки лечить больных, делился с ними своим пайком, чаще всего оставлял им то, что имел с собой, в том числе свою военную одежду, за что был строго наказан своим братом-командиром. Очень скоро Алексей Дьяков выучил местные языки, ближе познакомился с бытом и культурой народа. Братья пользовались уважением, как среди своих товарищей, так и среди местного населения.
Из воспоминаний Дьякова: «До нашего прибытия в Хорог порядок на посту поддерживали военнослужащие-таджики. Они сохранили не только постройки, но и довольно хорошую библиотеку, собрание книг которой могло бы сделать честь даже научным библиотекам крупных городов в центре России. В библиотеке имелся комплект энциклопедии Брокгауза и Ефрона. В ней было много редких книг по экономике, географии, геостратегии Средней Азии, Афганистана, Индии, а так же учебники на индийском, персидском, английском языках».
На Памире
Дьяков был благодарен дореволюционным начальникам Памирского отряда за столь богатое, тщательно подобранное собрание книг. Погружаясь в чтение этих книг, он не сознавал, что в своем увлечении ими шаг за шагом обретает новую профессию.
Год спустя на Памир, по сложившейся еще в дореволюционное время традиции, прибыл сменный отряд. Они привезли решение ТуркЦИКа о назначение Шириншо Шотемура председателем Ревкома Памира. Отряд пограничников Таричана Дьякова в октябре 1922 года покинул Памир. Алексей Дьяков остался с Шотемуром на второй год и продолжил свою службу военврача в новом отряде.
«Экспедиция на Памир сыграла чрезвычайно важную роль в моей жизни. Там я глубоко заинтересовался Востоком, познакомился с ним, выучил фарси, дари, узбекский, шугнанский и стал по учебникам, найденным в библиотеке поста, учить английский язык. Там же я перечел все книги о Востоке на русском, французском и немецком языках, которыми пользовались еще в царское время. Памир стал для меня ступенькой к востоковедению, с которой начался мой путь в востоковедение».
Там же, на Памире, Дьяков начал учить пушту, хинди и урду. В пограничном отряде, на берегу горной реки, где он читал книги по истории и культуре Индии, произошло рождение будущего выдающегося индолога. Но, покидая Памир врачом, он признавался: «…я даже не смог себе представить, что оставлю медицину и профессионально займусь Востоком и Индией»
Таджикские учебники
В августе 1923 года Алексей Дьяков, дождавшись сменного отряда, вернулся в Ташкент. Он сразу же был направлен в Сырдарьинскую область председателем врачебной секции Медсантруда. Ему был поручено провести мобилизацию врачей на борьбу с эпидемией холеры в одном из кишлаков Амударьинского округа. Он провел эту мобилизацию, сам доехал туда и прожил там до окончания эпидемии.
Дьяков после эпидемии работал одновременно зав. подотделом санитарной службы Наркомата здравоохранения Туркестанской Республики и врачом Ташкентского госпиталя.
Некоторое время спустя, осенью 1923 года, Шотемур приехал в Ташкент по служебным делам. Он был озабочен подготовкой кадров на Памире, для этого надо было прежде всего развивать школьное дело, а учебников не было вовсе. Автор этих строк в 1967 году в Ташкенте, в государственном архиве Узбекистана, занимался поисками материалов по первым учебникам на таджикском языке, написанным до создания Таджикской АССР.
Но таковых не было. Сотрудники архива посоветовали встретиться с Н.П.Архангельским, который в 1923 году возглавлял научно-педагогическую комиссию Наркомата просвещения.
Николай Порфирьевич Архангельский рассказывал:
«Осенью 1923 года ко мне пришел Шотемор, руководитель Памира, я его видел до этого на одном из совещаний ТурЦИКа. Он пришел за таджикскими учебниками, а их у меня не было. При нашем Совете были отдельные национальные секции, работавшие над созданием своих институтов просвещения, а таджикской секции не было, никто и не обращался до него по этому поводу. Когда Шотемор узнал об этом, он был очень огорчен и удивлен. Я сказал, что он первый таджик, который ставит эти вопросы. Рассказал ему, что у таджиков есть могущественные недруги, и предложил ему остаться в Ташкенте, чтобы возглавить это дело – создать таджикский институт просвещения. Он ответил, что остаться не может, так как ему надо вернутся на Памир, там его ждут. Обещал в скором времени прийти, сказал что, придумает что-нибудь, и ушел. Ушел, надо сказать, удрученным».
Шотемур поделился своей озабоченностью с Дьяковым, и они вместе обратились в ЦК Компартию Туркестана, в Наркомат национальностей, в другие партийно-государственные структуры, но нигде не было ни таджикских секций, ни национальных подотделов, связанных с таджиками.
Было ощущение, что таджикской нации действительно не существует. Шотемур понял, что ему на определенное время необходимо остаться в Ташкенте. Ему стало ясно, что он ничего не сможет сделать на Памире, если в Ташкенте не найдут своего решения общетаджикских проблем. Алексей Дьяков, знаменем всей жизни которого была «социальная справедливость», был очень огорчен положением таджиков. Он, знакомый с ташкентской научной интеллигенцией, готов был сам прилагать всевозможные усилия и призывал других отстаивать интересы таджиков.
«Нисор Мухаммад, афганец, индийский революционер, прошу любить и жаловать»
Вскоре Шотемур и Дьяков познакомились с Нисором Мухаммадом, молодым индийско-афганским революционером из Пешавара, которому удалось бежать из тюрьмы и через Афганистан переправиться в Ташкент. Все трое понимали важность начального образования для таджиков, для чего нужны были учебники и учителя.
Продолжение рассказа Н. П. Архангельского:
«И действительно, в скором времени Шотемор пришел с Алексеем Дьяковым, доктором, работником Наркомздрава, с ним я был знаком. Первым вошел Шотемор, за ним худой высокий молодой человек, а за ними Дьяков. Они встали в ряд, в середине незнакомец, по бокам от него Шотемор и Дьяков.
- Нисор Мухаммад, афганец, индийский революционер, прошу любить и жаловать,- представил его Алексей Михайлович.
- Он будет заниматься всеми таджикскими делами в Наркомате просвещения, - сказал Шотемор, добавив, - и сделает это лучше всех.
Вот так я познакомился с Нисором, с которым дружил долгие годы до его трагической гибели в 1937 году. Он был вторым человеком, заявившим о готовности отстаивать интересы таджиков, привел его Шотемор, который тоже не уехал в свой Памир, а возглавил таджикскую секцию в ЦК компартии Туркестана и помогал Нисору. Дьяков опекал их и помогал им всячески, он говорил по-таджикски и писал на фарси».
Шотемур и Дьяков помогали Нисору Мухаммаду в организации таджикского Института просвещения, будущего фундамента системы образования в Таджикистане. Именно Таджикинпрос подготовил в 20-е годы профессиональных учителей для таджикских школ как в республике, так и за ее пределами.
«Овози точик»
Шотемур остался в Ташкенте, создал таджикскую секцию в подотделе ЦК Компартии Туркестана и возглавил ее. Первоначально секция состояла практически из тех же троих людей. Они понимали, что первым делом надо привлечь внимание самых таджиков к их бедственному положению.
Достучаться до людей можно было изданиями на их родном таджикском языке, которые помогли бы выявить сторонников и мобилизовали бы их на защиту своих национальных интересов. Тогда, в начале 1924 года, это стало конкретной целью и делом Таджикской коммунистической секции: найти кратчайший путь к изданию таджикской газеты, чтобы пробудить в таджиках чувство национального самосознания.
Дьяков имел опыт в этом деле: в их доме, в усадьбе Луганово, писались тексты и печатались большевистские газеты и листовки. Алексей помогал отцу, знал типографскую технологию и трудности на этом пути. Так, наряду с Шотемуром и Нисором Мухаммадом, Алексей Михайлович Дьяков сыграл важнейшую роль в издании первой таджикской газеты «Овози точик» в Самарканде, первых брошюр и листовок на таджикском языке в Ташкенте.
После объявления автономной республики и переезда в Душанбе он активно участвовал в организации печатного дела, в издании книг и газет в самом Таджикистане. Позже, в сентябре 1929 года, учитывая его опыт, Средне-Азиатское бюро ЦК ВКП(б) назначило его заведующим сектором печати своего Агитационно-пропагандистского отдела.
Дьяков и Нисор Мухаммад продолжали отстаивать интересы таджиков. Важным делом было привлечение ученых, прежде всего историков и этнографов, к обоснованию своеобразия таджикской истории и культуры. Они стали встречаться со многими известными русскими учеными в Ташкенте. Особый интерес представляли историк А. A. Семенов, этнограф М.С. Андреев, географ Н.Л. Корженевский и другие, кто в рамках своих научных интересов изучали прошлое и настоящее, жизненный уклад и мировосприятие таджиков. Ученые разделяли озабоченность Дьякова и Нисора, они готовы были привлечь своих коллег к поддержке будущего таджиков.
Народы Бухары
Вскоре нежданная помощь пришла в лице А.А. Знаменского (1887—1943), которого тем же летом 1923 года ЦК РКП(б) освободил от должности начальникa Главного управления красного воздушного флота и направил своим уполномоченным в Бухарскую НСР. Вслед за этим нарком иностранных дел Чичерин назначил его полномочным представителем СССР в Бухаре, а год спустя уполномоченным НКИД СССР в Средней Азии.
Находясь в Бухаре, Знаменский был свидетелем доведенного до цинизма стремления свести на-нет права таджиков: в сентябре 1924 года V Бухарский Курултай объявил «Верховную волю народов Бухары— узбеков и таджиков — о создании ими совместно с узбеками Туркестана и Хорезма Узбекской Социалистической Советской Республики, частью которой является автономная область таджиков».
Знаменский, разобравшись с ситуацией в Бухаре, приехал в Ташкент, где на встречах с руководителями Средaзбюро указывал на несправедливое отношение к таджикам. С ним частично соглашались, обещали пересмотреть решение. От них же Андрей Александрович узнал об Алексее Дьякове, который до него приводил схожие доводы. В это время Дьяков работал в Агитационно-пропагандистском отделе ЦК Компартии Туркестана. Здесь же, в Ташкенте, Знаменский встретился с Алексеем Михайловичем, отца которого знал по подпольной работе.
Знаменский, полномочный представитель НКИД СССР в Средней Азии, поделился с учеными опасениями относительно судьбы таджиков и призвал их своими трудами – книгами и статьями, с научно обоснованной аргументацией, добиваться публичного признания таджиков потомками древних жителей Средней Азии.
Он считал, что опыт и знания российских специалистов по истории и культуре, географии и экономическим возможностям таджиков надо вывести на новый уровень и сделать достоянием широкой публики. Практическим результатом этих встреч стало создание Таджикской научной комиссии с целью сбора и изучения материала по истории, этнографии, литературе таджикского народа, которую возглавил Нисор Мухаммад.
М.С. Андреев, А. A. Семенов, Н.Л. Корженевский, долгие годы прожившие в Средней Азии, знавшие местные народы не по книгам, а по собственным исследованиям, вместе со старым большевиком А.А. Знаменским стали инициаторами создания «Общества для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами». Почетным членом Общества был избран выдающийся историк и востоковед В. В. Бартольд. Ученые предложили Знаменскому возглавить Общество.
Важно было иметь во главе общества старого большевика-единомышленника, решительного человека, образованного дипломата и юриста, со статусом официального полномочного представителя Москвы. В качестве председателя Общества он мог защищать и таджиков, и ученых, которые работали по таджикской тематике.
Республика Таджикистан
Первым делом Общество выпустило географическую карту тиражом 2000 экземпляров. Название карты буквально выглядело так: «ОТТЕСНЕНИЕ ТАДЖИКОВ В ГОРЫ с равнин Туркестана». Карта охватывала значительную территорию: от Катакургана и Самарканда на западе до Андижана и Оша на востоке, от Ташкента на севере до Зарафшанских гор на юге. Она по сути покрывала территорию Узбекской ССР, указывая места проживания таджиков и оставляя за пределами карты собственно территорию Таджикской АССР. Карта, изданная Обществом в 1925 году, была помещена в сборник статей под названием «Таджикистан».
Издание научно весомого сборника с публикацией карты было для того времени серьезным политическим актом. Редактор издания Н.Л. Корженевский в предисловие выразил благодарность Андрею Александровичу: «…Без просвещенной и энергичной поддержки фактического Председателя Общества А.А. Знаменского выход в свет настоящего издания вряд ли мог быть осуществлен».
Попутно надо отметить: принимая во внимание историческое значение сборника «Таджикистан», следовало бы переиздать эту книгу с очерком о выпустившем его Обществе и с биографиями авторов.
Дьяков имел прямое отношение и к созданию Общества, и к изданию сборника, как, впрочем, ко всему, что было связано с усилиями по повышению статуса таджиков как нации.
11 октября 1924 года Политбюро ЦК РКП (Б) постановило: Образовать Автономную республику Таджиков вместо автономной области в составе Узбекской Республики.
В автобиографии Дьякова об этом судьбоносном для таджиков времени сказано всего несколько фраз: «В 1924 году правительство СССР приняло решение о размежевании Средней Азии и о создании в ней национальных республик. Я вместе с товарищами Шотемором и Нисар Мухаммедом и некоторыми другими таджикскими партийцами – Хаджибаевым и Имамовым выступил в пользу создания автономной республики Таджикистана. Я и Шотемор были вызваны к секретарю Средазиатского Бюро товарищу Зеленскому, и нам было предложено поехать в Таджикистан, мне в должности Наркома здравоохранения, а Шотемору – Наркома РКИ. В Таджикистане я проработал с 1924 по 1928 годы. Первоначально я исполнял должность Наркомздрава, а затем мне предложили стать заведующим Орготдела Таджикского Обкома КП (б) Узбекистана».
Единственный русский, который говорил на таджикском языке
Таджикское областное организационное бюро КП(б) Узбекистана существовало с конца 1924 года до октября 1927 года. За это время сменились три ответственных секретаря. На Первой Таджикской областной партийной конференции в октябре 1927 года был избран Таджикский областной комитет КП(б) Узбекистана. Ответственными секретарями стали Ходжаев М.С. и Ширвани А.Г. Первый из них проработал год, второй на три месяца дольше – мягко говоря, оба не смогли проявить себя.
На этом фоне вся организационная работа легла на плечи заведующего Организационным отделом Дьякова. Алексей Михайлович был назначен на эту должность в середине 1925 года, но не освобожден от должности наркома, так что до 1927 года одновременно занимался здравоохранением и выполнял обязанности заведующего Орготделом Обкома (им он оставался до 1928 года). Принимая во внимание, что Дьяков был единственным русским в руководстве Таджикистана, кто говорил на таджикском языке и мог читать тексты, написанные арабским шрифтом на фарси, можно представить себе колоссальный объем его работы в течение этих четырех лет.
В начале 1925 года, когда Дьяков в качестве наркома приехал в кишлак Душанбе, его спутниками были врачи и медсестры: он планировал сразу же по прибытию построить больницу в кишлачной столице новорожденной республики. По пути он ближе познакомился с медсестрой Полиной Ивановой и с ее дочерью Музой, которая ехала в Душанбе как секретарь-машинистка. Дьяков и Муза Николаевна полюбили друг друга, и Таджикистан стал для них местом обретения семьи. Год спустя в Душанбе они поженились, и в 1927 году у них родился сын Владимир.
В 1928 году Дьяков был отозван Ташкент в распоряжение Средазбюро ЦК ВКП(б) и назначен заведующим сектором печати.
6 июня 1929 года Политбюро ЦК ВКП(б) одобрило предложение о преобразовании Таджикской АССР в союзную республику. 12 июня Президиум ЦИК Союза ССР постановил:
«Считать своевременным постановку вопроса о выделении Таджикской республики из состава Узбекской ССР и вхождении ее в Союз ССР как самостоятельной республики».
Возобновилась подготовительная работа по вхождению Худжандского округа в Таджикскую АССР. Алексей Дьяков, исполнявший в это время обязанности партийного руководителя Ходжентского округа, и Абдукадыр Мухиддинов работали в напряженном ритме в Худжанде, a Нисор Мухаммад в Ташкенте.
В 1930 году, после образования самостоятельной Таджикской республики, Дьяков одним из первых был награжден первой таджикской правительственной наградой - орденом Трудового Красного Знамени Таджикской ССР.
«Умер внезапно и тихо, просто заснул и больше не проснулся»
В последние годы жизни по настойчивым просьбам своих близких и учеников Алексей Михайлович написал книгу воспоминаний «Годы детства и молодости». Он писал скорее для себя и для своих родных. К сожалению, он успел написать только о начальной части своей жизни – воспоминания завершаются 1923 годом. Он не любил вспоминать то, что произошло после этой даты – то, что не укладывалось в его мировосприятие.
Реальность не была похожа на Страну Советов, какой он представлял её себе. В годы репрессий он потерял большинство своих друзей, в том числе таджикских - соратников, которых уважал и любил. Незадолго до его кончины мы с моей женой Гавхар Джураевой навестили его. Он был очень рад ей, внучке своего близкого друга Ибрагима Исмаилова, тоже погибшего в 1938 году. По ходу нашей беседы мы предложили ему после выздоровления полететь с нами в Таджикистан. Он оживился, кивнул головой, и сказал:
«С большой радостью, - и поглядев на родных, перешел на шугнанский, с улыбкой добавил – Если случится со мной непредвиденное, то оставьте меня там».
Дьяков умер 16 марта 1974 года. Его дочь Наталья Алексеевна написала: «Умер внезапно и тихо, просто заснул и больше не проснулся. В народе говорят, что такую смерть Господь посылает только очень хорошим людям».
В конце статьи приведу слова Л. Р. Гордон-Поло́нской, ученицы Дьякова, которая долгие годы работала с ним и близко знала его:
«Его отличали глубокое уважение и любовь к людям: в отношениях с ними он был предельно корректен и искренне интересовался судьбой каждого, с кем ему приходилось встречаться, будь то едва научившийся ходить малыш, неоперившийся студент, памирский горец, индийский революционер или маститый ученый. До конца своих дней он сохранил душевную чистоту и непосредственность, открытое неприятие любой фальши, лицемерия, ханжества, лести и бурную реакцию на любое проявление несправедливости, непорядочности, подлости при одновременной незащищённости от них…».
Историк Гафур Шерматов завершил свою публикацию на странице информационного агентства «Азия-Плюс» словами:
«В 60-годы в знак уважения и признания заслуг первого наркома здравоохранения Таджикистана Алексея Дьякова республиканская клиническая больница была названа его именем. Но весной 2007 года больница была переименована, а имя русского доктора убрали из нового названия».
Очень хочется, чтобы будущие поколения таджиков знали, помнили и чтили Алексея Михайловича Дьякова, помнили человека, который одним из первых самозабвенно, в труднейших условиях, строил маленькую горную страну под названием Таджикистан.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Саттор Турсун: “Миллате, ки китобхон нест, ояндаи он норӯшан аст”
Нашрияи ӯзбекзабони “Халқ овози” 90-сола шуд
Ба идомаи сохтмони нерӯгоҳи Роғун имсол аз буҷет 222 млн. доллар ҷудо мешавад
Дар роҳи Душанбе-Хуҷанд 19 нафар ронандагонро ба макони бехавф интиқол доданд
Имсол ба шахсони воқеӣ истихроҷи тилло иҷоза мешавад
Сокини Истаравшан келини худро бо табар кушт
Саҳмдорони “Сангтӯда”-ро лозим меояд, ки каме сабр кунанд
Имсол дар Душанбе Наврӯз аввалин маротиба бо карнавали идона таҷлил мегардад
Рустами Эмомалӣ супориш дод, то мактаббачагонро барои боздид ба қисмҳои ҳарбӣ баранд
Ҳукми 30 соли зиндон ба сокини Хатлон барои омодагӣ ба таркиш дар пойгоҳи низомии Русия
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста