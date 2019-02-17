Несмотря на то, что закон Таджикистана написан с учётом потребностей детей, у которых нет родителей, на практике всё совсем не так, как на бумаге. Каждая история жизни ребёнка из таджикских интернатов похожа на сюжет фильма, в котором на героя обрушивается слишком много испытаний.
Только хэпи энды в этих историях случаются очень редко.
Малика Николаева, 19 лет
- Мне было 13 лет, когда мама умерла. Мама была худенькая, рост - метр шестьдесят два, мама была добрая, с голубыми глазами, ну иногда глаза меняли цвет, как хамелеон. Мы маму практически не видели дома, она работала на двух работах, придет на полчаса и обратно на работу, мы в общежитие тогда жили. Однажды старшего брата, ему было 15, укусила собака, мама дала ему деньги и сказала, чтобы он пошел в больницу, а он эти деньги истратил в интернет-кафе. Через несколько дней он стал бояться воздуха: закрывал все щели в дверях и в окнах, чтобы ничего не попадало. Потом его положили в больницу, потом он умер. И тогда мама начала пить. Но мама даже если выпивала, просто ложилась спать, утром рано просыпалась, убиралась, завтрак нам готовила.
Мы из общежития переехали на съемную квартиру: мама, я и две младшие сестренки. Сейчас одной уже 12, другой – 15, а тогда одной было шесть лет, другой – девять. Мама умерла, я пошла в церковь католическую и сказала, что дома мёртвая мама, помогите. Они помогли её похоронить, чтобы не в общую могилу. Хозяева после смерти мамы сказали, что мы должны уйти.
Мамины подруги забрали нас к себе – меня к одной, сестренок к двум другим. Мамины подруги пили, им было не до нас, мы просто жили у них и всё, никто из нас не учился. Мы с мамой тоже в конце уже не учились, потому что не было денег. Мне было девять, когда я стала подрабатывать на базаре, потом на разных заводах, яйца, например, перебирала.
Когда мама умерла, и мы остались с её подругами, я пошла в хукумат. Мне 13 было, но я с детства знала, где и что находится. В хукумате мне сказали, что нужно собрать документы и только тогда нас могут взять в интернат. Я собрала, но нам долго отказывали, говорили, что нет мест. Кое-как мне удалось добиться, чтобы сестренок забрали: младшую - забрали в детдом, старшую в первый класс, в интернат. А меня не взяли…
В Католической церкви я познакомилась с тетей Алёной, она взяла меня к себе, мы с ней год жили. Тогда же тётя Алёна устроила меня в школу, в которой я училась раньше, я пошла в пятый класс, хотя мне было уже 14. Через год тетя Алёна собралась уезжать в Россию к дочери, и позвала меня с собой. Я подумала, что если уеду, мои сестренки меня забудут, и я отказалась.
В 6 класс я пошла уже в интернате.
Самый счастливый день здесь был летом, в первый год учебы. Летом же никого не оставалось, все домой уходили, а нас человек сорок, у кого совсем не было родных, оставались. И вот как-то летом мы пошли за школу, и там со шланга стали брызгаться водой, бесились, веселились, все вместе – и мальчишки, и девчонки, а потом на спортплощадке загорали. Так весело было, это был очень счастливый день. Почему-то потом мы так уже никогда не веселились.
Я проучилась в интернате до 9 класса, с учебой не было проблем. Когда еще была в девятом классе мы с одноклассниками пошли в «Россотрудничество», чтобы поступить учиться в России, собрали документы, я прошла первый этап, но от второго отказалась – опять из-за сестрёнок.
В то лето к нам в интернат три женщины принесли вещи, это была, как благотворительность перед праздником Иди Рамазан. Одной из них, апаи Азизе я понравилась. Она остановила меня, спросила о том, кто я и откуда, и пригласила на праздник. Этой женщине было 27 лет, у нее муж и двое детей, на Корвоне имела свой бизнес. И после праздника она мне сказала, что раз мы так друг другу понравились, я могу остаться у них навсегда. Я закончила учебу в интернате, и пошла жить к ней.
Именно она посоветовала мне идти поступать в Медицинский колледж, сказала, что сама мечтала в детстве поступить туда, но у неё не получилось. «А у тебя получится», - говорила апаи Азиза. У меня в аттестате были все «пятёрки», только одна «четвёрка». Но она сказала мне, что даже если я поступлю на договорное отделение, она будет платить, но я поступила на бюджетное, нужно было набрать 125 баллов, у меня получилось – 140.
Сейчас я уже на втором курсе медколледжа.
С апаи Азизой я прожила год. Получилось вот как: я в экоцентр (при общественной организации «Зумрад» - прим.авт.) хожу с 6 класса, и продолжала ходить. Когда училась и в медколледже. Здесь для нас разные кружки проводят, кулинарные, по кройке и шитью, компьютерные, семинары, но апаи Азиза сказала, мол, решать тебе, конечно, но мы не хотим, чтобы ты туда ходила. Мне было очень трудно их бросить, я с детства с ними, но я всё-таки перестала ходить.
А потом у меня занятия стали заканчиваться в 17:50, и дома стали опять говорить, мол, Малика ты опаздываешь, ты, наверное, куда-то еще ходишь. Тогда я сказала, что если вы мне так не доверяете, мне лучше уйти в общежитие. Они были очень хорошими людьми, но я должна была дальше развиваться, мне нужно было новые знания получать.
Я с ней поговорила еще раз, объяснила, что не могу дома сидеть целыми днями, замуж выходить – это тоже не выход. Она переживала, где и как я буду одна жить, но я обратилась в Комитет по делам женщин и семьи и они помогли мне устроиться в женское общежитие, а там у нас есть и столовая, и стиральные машинки, и комната своя, и охрана, так что никто не зайдет.
Первое время было трудно, но я за месяц привыкла, со всеми девушками познакомилась, вернулась в экоцентр. В общежитии нас кормят три раза в день, вода горячая бесплатная, на дорогу я не трачу деньги – пораньше выйду и иду в колледж пешком, там рядом. Мне в колледже платят стипендию 180 сомони, плюс, пенсию оформили 100 сомони, в общем, 280 сомони - мне этого хватает. Все свои деньги я трачу на сестренок, когда хожу к ним в интернат, то покупаю что-нибудь вкусненькое.
Еще мне помогает тётя Марина, она покупает мне одежду. Мы познакомились с ней в аквапарке, куда нас возили из интерната, подружились, и она сейчас меня очень поддерживает. Тётя Марина научила меня делать маникюр и педикюр, и я теперь делаю девочкам, иногда что-то зарабатываю.
Мне все советуют, чтобы потом я поступала в Мединститут. Очень хочу, мне говорят, что я должна постараться сдать на красный диплом, у меня за прошлый год только одна четверка в «зачетке», думаю, и дальше будет так.
Артур Козловский, 16 лет
- Девятый класс я закончил в прошлом году, покинул интернат 28 августа 2018 года. Я планировал поступить в Суворовское училище, но не прошел. Появился у меня второй план – поступить в Физкультурный колледж. Сюда поступил.
Если честно, я не знаю, кем я буду в будущем после того, как окончу колледж. Я занимаюсь спортом, но для души, а как на этом заработать, и куда потом идти работать, я не знаю. Если бы это было Суворовское училище, то я знал бы – я был бы военным, служил бы до конца жизни, сделал бы карьеру в армии. Многие мальчики в интернате мечтают поступить в Суворовское училище, потому что у нас нет никого, и мы можем полностью отдать себя учебе, но почти никто из нас не проходит по конкурсу.
Когда я покинул интернат, было очень-очень тяжело. Не знаю, одиноко, что ли. У меня нет родственников совсем, никаких, я вообще один. Вышел из интерната и не знал, куда идти теперь, что делать, как жить? Меня поддерживала только организация «Зумрад», я сюда хожу с детства.
В колледже мне дали комнату, я там сначала жил один, и первые одинокие дни старался проводить с друзьями из интерната, чтобы не совсем плохо было.
Своё детство я почему-то совсем не помню, помню только, как милиционеры меня привезли в интернат, а мне было очень страшно. Уже после девятого класса я впервые прочитал свою биографию, и узнал, что в интернат я попал 6 ноября 2009 года, что до интерната еще долго был в спецприёмнике. Про родителей в биографии ничего не сказано, и я их совсем не помню. Но я узнал про тётку по отцовской линии, мы с ней стали общаться. Правда, когда я у нее спрашивал про родителей, она начинала плакать и просила меня про них ничего не спрашивать. Потом она уехала в Россию, оказалось на лечение, вернулась уже совсем плохая. Я был в колледже на занятиях, когда мне позвонил сосед и сказал, чтобы я быстрее к ней приехал, я приехал, а она умерла. У нее рак был.
Мне так обидно было, что она у меня была одна, я её нашел, но она умерла. Я даже в колледж неделю не ходил, мир такой ужасный… и дальше будет еще хуже, я знаю. Я хочу поставить себе цель, но когда я ставлю, всё срывается.
Самый счастливый день не только в интернате, а вообще в моей жизни был после того, как к нам пришли из телевидения «Бахористон», вот так же, как вы, они задавали вопросы, снимали нас на камеру. А потом по телевизору показали. После этого пришла одна женщина с дочкой к нам в интернат в субботу, и меня позвали сказав: «Артур, к тебе пришли». Мы с учительницей пошли к ним домой, они работают на базаре, женщина рассказала, что, когда мне было три года, моя мама снимала у нее квартиру, мама работала и часто оставляла меня у этой женщины.
В первый раз в жизни за мной кто-то пришел, за всеми приходили, а за мной никогда никто не приходил. Когда за детьми приходили родители, я уходил, и вдруг меня тоже позвали перед всеми, и я ушел из интерната на выходные в гости. Я тогда сказал: «Спасибо Аллаху». Но эта женщина приходила в течение месяца, брала меня к себе домой, а потом перестала приходить. Не знаю только, почему…
Мои доходы – это стипендия в 100 сомони. Честно говоря, даже не знаю, что с ними делать, что купить – питание или одежду? Я стараюсь работать, но вот сейчас нет ничего, помогает Маргарита Анатольевна (руководитель НПО «Зумрад» - прим.авт.) и всё. Если бы не она, я не знаю, что я бы делал.
Пенсию не смог оформить, потому что у меня нет свидетельств о смерти мамы или отца, я только в биографии называюсь круглым сиротой и в жизни таковым являюсь, а доказать ничего не могу.
Александр Алиев, 32 года
- Сначала я был в детдоме, потом попал в интернат. Отец умер во время гражданской войны, мама пила. Я мать смутно помню, отец за нами смотрел, но он тоже потом умер, и дом не успел переписать на нас (у меня есть еще брат и сестренка), и мы все остались на улице.
В интернате ни одного дня не было счастливым. Это сейчас детей в интернатах хорошо кормят, водят куда-то, ремонты делают, а мы сидели, как взаперти, целый день, не доедали, сбегали на базар, воровали там еду, огрызки собирали. Там были раньше очень плохие условия, война же шла.
В интернате мы учились на русском языке, когда закончили 9 класс, оказалось, что все уже на таджикском языке учатся, и разговаривают. Было трудно, я хотел поступить на моториста, но из-за того, что тогда не знал таджикский язык, не получилось. Пришлось идти на повара-кондитера, в основном из-за жилья, которое они предоставляли. Но колледж этот я не окончил, мне было не интересно там учиться, да и нужно было работать.
В «Зумраде» нас учили всему: как в горы ходить, как на скалы подниматься, как палатки ставить, как шить, как готовить. Сейчас это мой хлеб, я работаю в промышленном альпинизме, гидом часто работаю, вожу туристов в горы. Горы наши я уже хорошо знаю, в основном хожу по гиссарским хребтам, но и на севере бываю. Еще могу сшить чехлы, например, на «КАМАЗ», спальные мешки, палатки. Этим всем и зарабатываю.
Когда мне было 25 лет, я женился, супруга не из интерната, но у нее очень тяжелая судьба, тоже нет толком ни родственников, ни жилья своего. У нее уже был ребенок, а теперь у нас уже трое детей – восемь лет, четыре года и три месяца.
Проблема моя сейчас главная вот в чем: жилья нет, а значит, прописки нет, и уже моим детям не дают из-за этого документы, из-за этого в поликлинику попасть, например, трудно. Мы снимаем с женой квартиру, естественно там не прописаны. Я очень устал, если честно…
Жена не работает, в садик дочку устроить сейчас не можем, потом не сможем устроить в школу, и я ума не приложу, что нам делать.
С супругой у нас хорошие отношения, мы друг друга поддерживаем, мы официально зарегистрированы. Интернатовские ребята верные, мы так просто свою семью никогда не бросаем, но вот так плохо у всех жизнь складывается. Трудно нашим - интернатовским - в хорошую жизнь не вырваться.
Я вот о чем постоянно думаю: смотрите, у меня не было родителей. Государство взяло меня под опеку, выходит, государство стало для меня, как моими мамой и папой. И так государство держало меня в тепле, кормило, поило до 16 лет, а потом бросило точно так же, как и родители. И себе никакой выгоды, и мне. Немного поддержки и мы могли бы стать специалистами, платить налоги, работать на государство. Ну, как в любой семье это происходит: сначала родители кормят тебя, потом ты их. А у нас все шиворот-навыворот получается.
На что имеют право сироты в Таджикистане:
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Саттор Турсун: “Миллате, ки китобхон нест, ояндаи он норӯшан аст”
Нашрияи ӯзбекзабони “Халқ овози” 90-сола шуд
Ба идомаи сохтмони нерӯгоҳи Роғун имсол аз буҷет 222 млн. доллар ҷудо мешавад
Дар роҳи Душанбе-Хуҷанд 19 нафар ронандагонро ба макони бехавф интиқол доданд
Имсол ба шахсони воқеӣ истихроҷи тилло иҷоза мешавад
Сокини Истаравшан келини худро бо табар кушт
Саҳмдорони “Сангтӯда”-ро лозим меояд, ки каме сабр кунанд
Имсол дар Душанбе Наврӯз аввалин маротиба бо карнавали идона таҷлил мегардад
Рустами Эмомалӣ супориш дод, то мактаббачагонро барои боздид ба қисмҳои ҳарбӣ баранд
Ҳукми 30 соли зиндон ба сокини Хатлон барои омодагӣ ба таркиш дар пойгоҳи низомии Русия
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста