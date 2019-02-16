Где-то в Таджикистане живут величайшие футболисты мира, боксеры и штангисты. Но скорее всего, вы не знаете их имен и не будете их знать. Почему? Одна из причин в том, что их таланты не могут быть полностью реализованы, потому что они женщины.

Хотя женщины и мужчины в Таджикистане равны перед законом, на самом деле участие женщин в определенных сферах жизни, включая спорт, может привести к трудностям.

Бронзовый призер Олимпийских игр Мавзуна Чориева начала заниматься боксом с четырехлетнего возраста в Кулябе, где считалось, что ходить в спортзал, где к тому же занимаются парни, неженское дело.

Мавзуна Чориева

- Они указывали пальцем на меня и говорили что-то вроде: «Посмотрите на нее, она ведет себя как парень». Это было нелегко. Моим родителям также было трудно, - вспоминает Чориева.

Позже, когда она стала серьезно относиться к боксу, ее мама выступила против этого. Но поскольку отец Мавзуны ее поддерживал, мама в конечном итоге согласилась.

- В Таджикистане это сложно. Мы должны тренироваться с мужчинами. У нас нет отдельных мест. Мы должны бороться с мужчинами и боксировать с мужчинами. Это все сложно. Женские секции должны быть отдельными, но для этого число женщин-спортсменок должно увеличиться, - говорит она.

Сегодня около 60 женщин соревнуются в чемпионатах по боксу

- СМИ должны обращать внимание на спортсменок, чтобы повысить интерес женщин к спорту. Если спортсменки не попадут в центр внимания, не будет никакого интереса к спорту со стороны, - считает Чориева.

Однако некоторый прогресс в этом отношении уже достигнут, и одной из причин является олимпийская победа Чориевой в 2012 году. До этого года женщин-боксеров в Таджикистане было всего четыре. Сегодня около 60 женщин соревнуются в чемпионатах по боксу, плюс, девушки младше 19 лет, которые участвуют в юношеских командах.

После победы Чориевой, Идимох Холова завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии 2018 года, в котором соревновались спортсменки из 45 стран.

- Еще перед соревнованиями важна психологическая поддержка. Конкурируя со спортсменкой из Америки, меня, например, не покидала мысль о том, что эта страна более продвинута в плане спортивных сооружений и снаряжений, там лучшие врачи и тренеры. Такие мысли могут сломить молодую спортсменку еще до соревнований, - отмечает Чориева.

При этом Чориева говорит, что считает советский метод тренировки - лучшим методом.

- Наша школа на высоком уровне, но поддержка должна быть. Должны быть тренеры, которые знакомы с женской психологией, и должны быть подходящие условия для тренировок, - добавляет она.

На личном уровне девушки и женщины желающие заниматься мужским спортом, должны быть психологически сильнее остальных.

- Занятия мужским спортом требуют смелости. Только те девушки и женщины, которые не боятся порванной брови или сломанной руки, могут стать чемпионами. Если у вас есть страсть к спорту, негативные комментарии должны послужить стимулом и укрепить вашу решимость добиться успеха. Те, кто обескуражен негативными комментариями или мыслями, такими как «никто не выйдет за меня замуж, если я выберу этот вид спорта», никогда не дойдут до вершины, - говорит Чориева, которая закончила свою боксерскую карьеру и теперь тренирует других боксеров.

«У нас много талантливых девушек. Но нет достаточного поощрения»

- Независимо от того, насколько спортсменка полна энтузиазма или решимости, финансовая поддержка является ключевым фактором, - считает Нодира Мирзоева, которая играла за «Ласточку» в Душанбе с 2008 по 2014 годы, а затем тренировала и играла за футбольную команду Турсунзаде.

Мирзоева также сталкивалась с негативными замечаниями в селе, где она выросла.

- Они говорили: «Разве девочкам больше нечем заняться, кроме как заниматься мужским спортом? и много других уничижительных комментариев, - вспоминает Мирзоева.

Нодира Мирзоева

При этом, различные исследования показывают, что существует положительная корреляция между занятиями спортом и повышением уверенности в себе, снижением риска возникновения депрессии.

- Есть семьи, которые поощряют занятия спортом, но больше тех, которые мешают - особенно в провинции. Не раз я посещала семьи игроков, чтобы убедить их позволить своим дочерям продолжать играть после окончания школы. Отказывая, они говорили, что ей пора думать о замужестве, - говорит Мирзоева, чей собственный отец был ее главным сторонником.

Однако негативное отношение не ограничивается словами. Мирзоевой удалось получить согласие посольства США на финансирование строительства футбольного поля в школе в её селе, но ей не удалось осуществить планы. Директор отказался, предпочитая оставить землю в качестве временной дороги для автомобилей.

Пройдя через эти трудности, которые ослабили ее энтузиазм, Мирзоева теперь вспоминает о своей законченной футбольной карьере с оттенком грусти.

Несмотря на то, что Федерация футбола Таджикистана оплачивала форму и командировочные расходы, внутренние расходы не были в достаточной степени покрыты городом, за который они играли. Будучи из других отдаленных районов, членам команды приходилось регулярно ездить в центр на тренировки. Потратив собственные деньги на дорожные расходы своей команды, Мирзоева влезла в долги, и из-за отсутствия поддержки разочаровалась и ушла из спорта.

- Отдел по делам молодежи города Турсунзаде заплатил 2500 сомони за 40 дней. Для 12 человек не хватило даже на дорожные расходы, не говоря уже о еде и проживании, - говорит она.

Хотя, по ее словам, в женском футболе есть прогресс: на чемпионате CAFA 2018 года женская сборная Таджикистана по футболу заняла третье место.

- У нас много талантливых девушек. Но нет достаточного поощрения и финансовой поддержки. Многие из моих игроков жаловались на то, что они не могут оплатить школьные и футбольные расходы, -говорит Мирзоева.

Никто из игроков в женских лигах не получает зарплату

Такое неопределённое и местами апатичное отношение к спортсменкам способствует сохранению неравенства и укрепляет стереотипы по отношению к женщинам. Это, в свою очередь, обесценивает достижения устоявшихся спортсменок и ограничивает интерес потенциальных спортсменок.

Женщины боролись за равенство на протяжении всей истории, во всем мире, в том числе и за равенство в спорте. Чориева и Мирзоева являются одними из этих борцов. В то время как женщины в ряде других стран не только преуспевают, но и доминируют в традиционно мужских видах спорта, здесь талантливым спортсменкам приходится сталкиваться с дополнительными препятствиями на своем физически трудном пути к вершине.

- 300 или 500 сомони в месяц - это немного, но это поможет привлечь больше девушек и женщин. В настоящее время в Таджикистане существует восемь профессиональных женских лиг. Но никто из игроков в этих лигах не получает зарплату, - говорит Мирзоева.

Тем временем, все профессиональные футболисты мужского пола получают поддержку, их деятельность освещается в СМИ, а руководство выплачивает заработную плату.

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