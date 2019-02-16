Начиная с 2008 года по нынешнее время, тысячи таджикистанцев пытаются переселиться в Россию и получить её гражданство через Госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Но есть и те, кто самостоятельно переезжают в Россию, так как ждать приходится долго.

Как люди обосновываются на новом месте, интегрируются в общество и вообще, работает ли программа, - в материале «АП».

Калининград: «Гармония» доктора Рахимовой

Жительница Калининграда Нигора Рахимова по специальности врач. До переезда в Россию работала в Таджикском госмедуниверситете на кафедре детских болезней, успешно защитив кандидатскую диссертацию.

В 2008 году, после того как началась Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, они с мужем серьезно задумались о переезде. Подрастали дети – старшему сыну было 12, дочери -10, а самому младшему 4 года и надо было думать об их дальнейшем образовании. Подали анкету по программе, и, не дождавшись ответа, собрали чемоданы и уехали.

- Что именно послужило причиной нашего переезда, до сих пор не знаю. Хотя у меня была неплохая работа, и у мужа тоже. Возможно, человеку свойственно что-то менять в жизни... Поскольку наши друзья выбрали Калининград новым местом жительства, мы не задумываясь, остановились на этом городе, - рассказывает Нигора.

Как только приехали в Калининград, Нигора начала искать работу, отправляя свое резюме в различные медучреждения. И вдруг откликнулась московская клиника «Ясный взор», возглавляемая академиком Игорем Азнауряном. После собеседования её взяли на работу в филиал клиники в Калининграде.

- Клиника в то время только создавалась, и передо мной стояла задача организовать многопрофильную педиатрическую службу. Работать было интересно, я познакомилась с другими специалистами, изучала организацию системы здравоохранения в России, - рассказывает наша героиня.

В последующем Нигору Рахимову приглашали на работу в другие клиники. Был в её жизни период, когда она была назначена на руководящую должность – стала главным врачом Дома ребенка Калининградской области. Получив прекрасный опыт в менеджменте, вместе с мужем они решили открыть частную клинику. Так, в 2014 году в Калининграде заработала частная детская клиника «Гармония».

По словам Нигоры, в работе клиники ей хотелось опробовать различные направления педиатрии, основанные на принципах доказательной медицины, например, катамнез недоношенных детей, часто и длительно болеющих малышей, детей с проблемами в пищеварении, с проблемами кожи.

- Каждый пациент это целая история, в которой надо разобраться, найти причины и пути решения. Ведь в частную клинику обращаются зачастую родители маленьких пациентов, которые обошли немало медицинских учреждений. Они приходят с единственной надеждой, что именно здесь им помогут, - говорит Нигора.

За пять лет работы в клинику обратилось более 2 тысяч маленьких калининградцев. Так как Нигора Рахимова имеет степень кандидата медицинских наук, то старается внедрить в свою работу больше новых методов. Третий год клиника сотрудничает с Санкт-Петербургской лабораторией микробной хроматографии, изучая новое во всем мире направление - микробиомы человека. Более тысячи пациентов, уже прошли обследование в клинике, где также внедрены кинезиотэйпирование и лазеротерапия аппаратом Макдэла.

Нигора с семьей

По мнению Нигоры Рахимовой, все это невозможно было бы осуществить без поддержки мужа, Алишера Рахимова. Именно он является инвестором всех этих проектов.

Кстати, успех семьи Рахимовых вдохновил другую нашу землячку, врача-отоларинголога Дилбар Усманову тоже открыть свою клинику в Калининграде. Она также приехала по программе переселения в этот город и работала вместе с Нигорой в клинике «Ясный взор». В настоящее время в клинике «Доктор ЛОР» Усмановой проводят уникальные операции по восстановлению функций носовой полости, горла и ушей.

Екатеринбург: тоска по Родине

Следующая наша героиня – журналист Гулджахон Кадырова, которая вместе со своей семьей решила поменять уклад жизни и переехала на Урал.

- Хотя наш переезд в Россию был обдуманным и взвешенным шагом, все же мы оказались не готовы ко многому. Абсолютно чужая страна, люди, другая культура, - отмечает Гулджахон.

Гулджахон с сыном

Она объясняет, что к этому шагу ее с мужем подтолкнул случай. В тот непростой период, Гулджахон, работавшая журналистом в одном из таджикских СМИ, уволилась и четыре месяца не могла найти подходящей работы.

- Предложения о работе были и очень достойные (ответственные должности с маленьким окладом), но в какой-то момент я поняла, что с такими условиями нам и за 10 лет не заработать на свое жилье. У нас ведь не было тогда в стране ипотечного кредита. И в тот самый момент, сокурсница, с которой мы дружили семьями и которой я полностью доверяла, предложила нам работу в Москве.

Гулджахон с семьей

- Она предлагала нам с мужем офисную работу, и обещала смотреть за нашими детьми, пока мы не устроимся. После долгих уговоров, мы согласились, - вспоминает Гулджахон.

К сожалению, по приезду в Москву, как это часто происходит с нашими земляками, молодая семья столкнулась с типичным «кидалово».

- Мы оказались одни в огромном мегаполисе, с маленькими детьми на руках, - рассказывает героиня, - Снимали однокомнатную квартиру, искали работу, но безрезультатно: в общем, это был самый сложный период в нашей жизни. Детей пришлось через знакомых отправить обратно, к маме.

Несколько месяцев Гулджахон проработала в одном из колл-центров Москвы. Через некоторое время их с мужем пригласила на работу одна состоятельная семья, но в Екатеринбурге.

- Меня взяли на работу поваром, а мужа - управляющим, там были хорошие условия, как по зарплате, так и по проживанию. Полтора года работали в этой семье, оказалось, что мое умение готовить здесь очень ценится. Я на время отложила свой диплом о высшем образовании в сторону и начала «фантазировать» на кухне. Открыла в себе много новых кулинарных способностей. Все это время успокаивала себя тем, что это - временная работа и через определенный момент, могу снова вернуться к своей специальности, - говорит Гулджахон.

Через полтора года семье удалось купить квартиру, оформить РВП и привезти детей. По словам Гулджахон, самым тяжелым испытанием для нее и мужа была разлука с ними. Почти год она сидела дома с детьми, учила их языку, чтобы «попав в российское общество, они не чувствовали себя неловко и неуверенно». Через год таких занятий и посещений различных развивающих групп, Юсуф и Фотима научились свободно говорить по-русски и теперь ходят в детский сад.

Семья Гулджахон

В настоящее время Гулджахон работает в интернет-магазине «CosmoGid», пишет статьи, выполняет функции СММ-продвижения. Одновременно, по выходным ходит на курсы повышения квалификации по интернет-журналистике. В будущем она планирует заниматься журналистскими расследованиями. Ее муж, Сайфулло работает менеджером в одной из сотовых компаний. В настоящее время их семья является участником программы по переселению.

- Конечно, у нас огромнейшая тоска по Родине, скучаем по родным и друзьям, дети все время спрашивают, когда мы поедем в «свой Душанбе». Поедем, дай Бог, - рассказывает Гулджахон, - Третий год, живя в Екатеринбурге, я ни разу не столкнулась с грубостью или ненавистью местных жителей. С соседями мы дружим, иногда угощаем чем-то вкусным. Всегда соблюдаем и чтим наши традиции и вместе с тем, уважительно относимся к русской культуре и ценностям. Поддерживаем связь с таджикской диаспорой в Екатеринбурге, таджики здесь составляют большую общину, по некоторым подсчетам, их насчитывается более ста тысяч человек. Дружим со многими таджикскими семьями, которые находятся здесь, по мере возможности, стараясь помочь тем, кто нуждается в поддержке. Словом, живем.

Дальний Восток: «льготный» регион

Еще одна таджикская семья ныне живет на Дальнем Востоке. По программе переселения летом прошлого года бывший редактор отдела новостей ТВ «Сафина» Вамаридж Муродов вместе с супругой Салимой и тремя детьми приехал в г. Хабаровск. Отметим, что этот регион является одним из приоритетных в госпрограмме по переселению и поэтому там предусмотрены некоторые льготы.

По словам Вамариджа, первым делом по приезду в Хабаровск, семье бесплатно выделили две комнаты в Центре временного содержания для переселенцев, прописали там. С проживанием проблем не было, через полгода семья стала самостоятельно снимать жилье. Начался учебный год, и появились другие проблемы.

Семья Вамаридж

- Два старших сына учились в Душанбе в русскоязычной школе №21, но по приезду в Хабаровск, их хотели перевести на класс младше, так как они не учились по российской программе. Пришлось побегать по инстанциям и в итоге - старший, Шохрух, который был почти выпускником, пошел учиться в ПТУ, а Фаррух учится с ровесниками, - рассказывает Вамаридж.

По сравнению с другими регионами, где трудно устроить ребенка в детсад даже коренным жителям, в Хабаровске 3-летнего Рауфа сразу устроили. Мало того, согласно льготам, которые имеют многодетные семьи, Муродовы оплачивают за сад всего 50% от фактической стоимости. Также среднего сына, Фарруха в школе кормят бесплатно. В числе льгот – 600 рублей в месяц на каждого ребенка за городской транспорт, 50% скидка на авиа и железнодорожные билеты внутри страны. Медуслуги – бесплатны, на младшего даже лекарства выдаются бесплатно.

Что касается трудоустройства, то тележурналистом Вамаридж не смог устроиться – подвел нерусский акцент, хотя коллеги отметили хорошие профессиональные навыки нашего земляка. Поработав немного в типографии, Вамаридж решил пока, как и многие наши таджики, перейти на частную работу и в настоящее время ремонтирует квартиры.

- Это временное занятие, по специальности я еще успею поработать, - объясняет он, - Просто получив подъемные в размере 240 тысяч на меня и по 120 тысяч рублей на каждого члена семьи, мы с женой решили в будущем оформить ипотечное жилье.

В целом, Вамаридж программой по переселению доволен, и даже климат считает не очень суровым: в этом году зима в Хабаровске почти плюсовая и это таджикскую семью очень радует.

Приморье: трудности провинциального городка

По сравнению с Хабаровском, в Приморском крае ситуация немного другая. Азиз Имомназаров, выпускник одного из российских вузов, попал по программе переселения вместе братом, с родителями и молодой супругой в г. Артем. По специальности Азиз – IT-специалист, в Душанбе он работал в одном из банков. По словам Азиза, трудности были в первую очередь, с жильем: крышу пришлось искать самим, хотя подъемные им выдали в срок.

На вопрос, работает ли программа, Азиз выделяет две основные проблемы: сложности при регистрации и обустройстве.

Азиз с коллегами

- Программа переселения работает, - говорит он, - Но то, что переселенцам сложно прописаться по месту жительства или обустроиться, это не вина программы, а проблемы собственников жилья и работодателей.

Что касается работы, то айтишником Азиз проработал всего немного. Ныне парень нашел себе другое занятие: переводы документов и сертификация на знание русского языка среди трудовых мигрантов. Он признается, что наличие заветного российского паспорта не помогает нашим бывшим землякам: они все также работают на стройках, ведь там больше платят. Между тем, он считает, что интегрироваться в российское общество – сложно, но можно.

Азиз с семьей

- У россиян другое мировоззрение и приоритеты, но я лично, уже привык к этому, и моя семья привыкла. Мы уже получили гражданство, оформили ипотеку, у нас родился тут малыш, в общем, ни о чем не жалеем, - говорит он.

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