«Этот жестокий акт насилия вновь подтверждает настоятельную необходимость продолжения беспощадной борьбы человечества с терроризмом», - говорится в телеграмме соболезнования, которую президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил главе Индии Раму Натх Ковинду в связи с терактом, повлекшем человеческие жертвы.
«Мы с большой печалью восприняли весть о совершенном в штате Джамму и Кашмир террористическом акте, повлекшем гибель 45 военнослужащих силовых структур и ранение десятков граждан. Выражая чувства скорби и сопереживания дружественному народу Индии, прошу передать наши глубокие соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаем полного выздоровления»,- говорится в телеграмме.
Нападение на автоколонну Центральных резервных сил полиции (крупнейшего военизированного формирования силовых структур Индии) произошло в четверг, 14 февраля. Террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, перевозивший военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя действующая в Кашмире исламистская террористическая организация «Джаиш-е-Мухаммад» (известна также как «Хаддам уль-Ислам»), передает Lenta.ru.
Правительство Индии заявило, что у него есть неопровержимые доказательства причастности Пакистана к нападению. В пакистанском МИД, в свою очередь, указали, что озабочены атакой.
«Мы решительно отвергаем любые инсинуации со стороны представителей индийского правительства и СМИ, которые пытаются связать нападение с Пакистаном без проведения расследования», — говорится в заявлении ведомства.
В то же время США призвали Исламабад прекратить поддержку террористов и отметили, что атака укрепляет решимость Вашингтона активизировать сотрудничество с Индией в сфере борьбы с терроризмом.
В связи с терактом Индия решила полностью изолировать Пакистан. Об этом заявил глава индийского Минфина Арун Джетли.
По его словам, первым делом в Нью-Дели намерены отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле с Исламабадом.
«Министерство иностранных дел предпримет все возможные шаги. Я имею в виду все возможные дипломатические шаги, необходимые для обеспечения полной изоляции Пакистана от международного сообщества», — добавил Джетли.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди до этого пообещал решительно ответить Пакистану, который связывают с терактом. Он указал, что не позволит соседней стране дестабилизировать ситуацию.
Reuters отмечает, что нападение произошло всего за несколько месяцев до всеобщих выборов, которые могут оказаться для Моди не самыми легкими. Из-за этого он, вероятно, будет принимать более жесткие меры по отношению к Пакистану, двусторонняя торговля с которым находится на уровне всего в два миллиарда долларов в год.
Главной целью взявшей на себя ответственность за теракт «Джаиш-е-Мухаммад» является отделение региона от Индии. Организация признана террористической в Пакистане, Индии, США и ряде других стран, а также ООН.
Штат Джамму и Кашмир граничит с Пакистаном и считается одним из самых неспокойных в Индии: через границу туда регулярно проникают боевики-исламисты, устраивающие теракты. Кроме того, на всю территорию региона претендует непризнанное государство «Азад Кашмир», де-факто входящее в состав Пакистана.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Саттор Турсун: “Миллате, ки китобхон нест, ояндаи он норӯшан аст”
Нашрияи ӯзбекзабони “Халқ овози” 90-сола шуд
Ба идомаи сохтмони нерӯгоҳи Роғун имсол аз буҷет 222 млн. доллар ҷудо мешавад
Дар роҳи Душанбе-Хуҷанд 19 нафар ронандагонро ба макони бехавф интиқол доданд
Имсол ба шахсони воқеӣ истихроҷи тилло иҷоза мешавад
Сокини Истаравшан келини худро бо табар кушт
Саҳмдорони “Сангтӯда”-ро лозим меояд, ки каме сабр кунанд
Имсол дар Душанбе Наврӯз аввалин маротиба бо карнавали идона таҷлил мегардад
Рустами Эмомалӣ супориш дод, то мактаббачагонро барои боздид ба қисмҳои ҳарбӣ баранд
Ҳукми 30 соли зиндон ба сокини Хатлон барои омодагӣ ба таркиш дар пойгоҳи низомии Русия
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста