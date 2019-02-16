В ответ на просьбу правительства Таджикистана подготовить возможное присоединение страны к "Программе Европейского Союза (ЕС) по особому стимулированию устойчивого развития ("ВСП+")», ЕС направил 11-13 февраля 2019 года из Брюсселя в Душанбе совместную техническую делегацию.
В состав делегации вошли сотрудники Генерального Директората по торговле и Европейской внешнеполитической службы Еврокомиссии.
Целью этой миссии было участие в первоначальных переговорах с соответствующими государственными органами правительства Таджикистана о порядке присоединения и конкретных выгодах программы "ВСП +" для Таджикистана.
"ВСП+" - это программа в рамках "Всеобщей системы преференций ЕС ("ВСП")" для стран с доходами ниже среднего уровня. Она предоставляет дополнительные торговые стимулы для стран-партнеров в целях поддержки эффективной реализации основных международных конвенций в таких областях, как защита окружающей среды, надлежащее управление, охрана труда и права человека.
Важными темами обсуждений были сельское хозяйство, изменение климата, вода и энергетика, а также устойчивое развитие, содействие экспорту, таможенные тарифы и верховенство права.
Подготовительную стадию до момента подачи заявки о присоединении к "ВСП +" следует рассматривать в контексте дальнейшего укрепления отношений между ЕС и Таджикистаном. Успешная заявка на "ВСП+" приведет к нулевому тарифу для таджикского экспорта в ЕС на более чем 6600 товаров.
Кыргызстан является одной из 8 стран, которые в настоящее время извлекают выгоду от "ВСП+", тогда как Таджикистан выразил свою сильную заинтересованность в присоединении к "ВСП+" и готовность работать над подготовкой официальной заявки, сообщили в представительстве ЕС в Таджикистане.
Европейский Союз объединяет 28 стран-членов и является крупнейшим донором в мире. Таджикистан получает основную долю двусторонней помощи ЕС в Центральной Азии: 251 млн. евро на период 2014-2020 гг. Сотрудничество три ключевых сектора: образование, здравоохранение и развитие сельских регионов. Кроме того, Таджикистан получает региональную и тематическую помощь в таких областях, как управление границами, контроль за наркотиками, демократия и права человека, негосударственные структуры, энергетика, транспорт, развитие малых и средних предприятий, мир и стабильность, водные ресурсы, охрана окружающей среды. ЕС осуществляет свою деятельность в Таджикистане с 1992 года и помогает развитию страны, предоставляя гранты на сумму примерно 35 миллионов евро в год.
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