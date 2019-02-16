В Таджикистане впервые отметили День бесплатного обмена книгами.
Это мероприятие традиционно проходят во всех городах мира с целью вдохновоения людей на чтение книг.
Организатором проявления любви к книгам в Душанбе стал столичный Молодежный клуб.
Собравшиеся говорили на тему современной литературы, дискутировали на тему любви. Кроме того, обменивались книгами и порассуждали о влиянии литературы на молодежь.
Как это происходило, смотрите в нашем сюжете
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