ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 ФЕВРАЛЯ
2007 - В Согдийской области прошел фестиваль-конкурс «Русская песня».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 ФЕВРАЛЯ
1201- Родился таджикский мыслитель Насриддин Туси.
1929 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Авнер Аминов.
1945 - Родился доктор исторических наук, профессор, Сайдулло Абдуллоев.
1946 - Родился архитектор Рустам Мукимов.
1948 - Родилась заслуженная актриса Таджикистана Гулсара Абдуллоева.
1961 - Родился певец, заслуженный артист Таджикистана Хурсандмурод Зарифов.
1962 – Родился журналист Мирзонаби Холикзод
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 2-7 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем -1+4.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем -1+4, 19-20/02 понижение до 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 3-8 мороза.
По районам республиканского подчинения - Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 1-6 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем -2+3.
По городу Душанбе - Облачно, осадки (дождь, снег), временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 1-3 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 3-5 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 1-3 мороза.
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