Оставшиеся на руках у населения и организаций акции после ликвидации АООТ «Сангтуда» не потеряли свою юридическую силу. Правительство их признало акциями образованного в 2004 году нового ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

«Согласно пункту 3, постановления правительства №315 от 04.07.2006 года «Акции ликвидированного Акционерного общества открытого типа «Сангтуда», принадлежащее физическим и юридическим лицам в количестве 97 тыс. 227 штук, признать акциями Открытого акционерного общества «Сангтудинской ГЭС-1» в пределах доли Республики Таджикистан». Таким образом, все акции АОО «Сангтуда» стали акциями ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», - поясняет глава юридической компании «Химоя» Навруз Одинаев.

Относительно правомерности скупки правительством этих акций у населения и организаций по номинальной стоимости, юрист отметил:

«Согласно части 3, статьи 77 Закона РТ «Об акционерных обществах», «выкуп акций акционерным обществом осуществляется по цене, не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий акционерного общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций». То есть, нигде не указано, что выкупить акции можно по той же цене, что они когда-то и были приобретены. Если Акционерное общество рентабельное и развивается, то, соответственно, цена акций повышается», - отмечает Одинаев.

Касательно прав акционеров на получение дивидендов от приобретенных ими ценных бумаг, юрист отметил следующее:

"Согласно Закону Республики Таджикистан «О рынке ценных бумаг» акция - это эмиссионная ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая в зависимости от ее вида и категории права акционеров на получение дивидендов, участие в управлении акционерным обществом, на часть имущества акционерного общества, оставшегося после его ликвидации".

Таким образом, у акционеров также имеется право на получение дивидендов.

В статье 36 Закона «Об акционерных обществах» раскрывается порядок выплаты акционерным обществом дивидендов:

1. Акционерное общество обязано не менее одного раза в год (может, ежеквартально или каждые полгода) принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Объявленные дивиденды выплачиваются по акциям каждого вида.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли акционерного общества в национальной валюте. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого капиталов акционерного общества.

3. Решение о выплате годовых (полугодовых, квартальных) дивидендов, размере дивиденда акций по акциям каждого вида (типа) принимается Общим собранием акционеров. Сумма дивиденда не может быть больше рекомендованной Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества.

4. Срок выплаты дивидендов определяется уставом акционерного общества или решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если уставом акционерного общества или решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 90 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями».

Также в статье 37 данного закона установлены некоторые ограничения по выплате дивидендов, в том числе: до полной оплаты всего уставного капитала акционерного общества и если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда; либо их размер станет меньше в результате принятия такого решения, и другие ограничения.

Навруз Одинаев заключил, что акционеры имеют право в письменном виде обратиться в акционерное общество для получения информации по выплате дивидендов.

«Вам обязаны дать письменный ответ, почему вы до сих пор не получаете дивиденды по приобретенным акциям», - говорит он.

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