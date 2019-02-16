АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- В Ташкенте проходит первый чемпионат Конфедерации Центральной Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров, в котором примут участие четверо таджикских шпажистов.
- В городах и районах Таджикистана состоится 1-й этап республиканских соревнований по национальной борьбе - гуштини милли среди взрослых, посвященные празднику Навруз.
– Выставка ремесленников в гостинице «Серена». Начало в 10.00
- Исфандиер Абдулло от Accelerate Prosperity на бизнес – завтраке расскажет о масштабировании бизнеса и возможностях для малого и среднего бизнеса. Бизнес – завтрак состоится в «28Monkeys» (бывший Паблик Паб). Начало в 10.00. Вход свободный
- В городах и районах Таджикистана пройдет 1-й этап чемпионата республики по греко-римской борьбе
- Дискотека-80: Любимые хиты. Место встречи СПА-комплекс «Хает». Цена билета 150 сомони.
- Состоятся финальные соревнования по горнолыжному спорту среди юношей в Варзобе.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –16 ФЕВРАЛЯ
1977 – В Душанбе принята из Москвы и отпечатана по фототелеграфу первая газета
2005 – Создано Российско-таджикское ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 4-9 мороза, днем 5-10 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, местами до 28-30 мороза, днем 6-11 мороза, местами до 14-16 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 9-14 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 1-6 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 11-13 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 17-22 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 9-11 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 13-15 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 2-4 тепла.
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