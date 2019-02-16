Стокгольмский суд признал невиновными бывшего генерального директора Telia Ларса Нюберга, бывшего финансового директора Теро Кивисаари, а также бывшего главного советника по евразийскому направлению Ули Туима по делу дачи взяток дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой. Суд счел их вину недоказанной. Об этом 15 февраля сообщило издание Nasdaq.

Расследование по этому делу было начато в 2012 году в Швейцарии. По версии следствия, телекоммуникационные компании Telia, Vimpelcom и МТС платили дочери президента крупные взятки за обеспечение доступа на рынок Узбекистана. К следствию подключились правоохранительные органы Швеции, Франции, Нидерландов и США.

Общая сумма взяток оценивалась более чем в $1 млрд. В 2016-2017 годах Telia и Vimpelcom признали вину и согласились выплатить крупные штрафы. При этом подчеркивалось, что речь идет о признании корпоративной ответственности, но не личной вины руководителей.

Ларс Нюберг оставил пост в 2013 году, вскоре после начала расследования. Статус обвиняемых он и другие топ-менеджеры получили в 2015 году. Следователи полагали, что руководители Telia выплатили $320 миллионов гибралтарской компании Takilant, которая была зарегистрирована на имя личной помощницы Гульнары Каримовой. Тогда же, в 2015 году, Telia объявила, что отказывается от планов продвижения на рынки Центральной Азии.

Сама Каримова в настоящее время находится в Узбекистане, являясь фигуранткой ряда уголовных дел, сообщает ИА "Фергана". Официально ей избрана мера пресечения в виде ограничения свободы. При этом достоверно неизвестно, находится ли она в изоляторе, под домашним арестом или вообще на свободе. Разные источники оглашают разную информацию. Так или иначе, вызвать ее в шведский суд не имелось возможности. Это усложнило рассмотрение дела, потому что заочные процессуальные действия в Швеции не допускаются.

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