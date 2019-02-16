Федерация велосипедистов Республики Таджикистан при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта проведет первую в своем роде спортивную гонку на Кубок ФВРТ «Критериум 2019» в городе Бустон Согдийской области.
Регистрация профессиональных велосипедистов для участия в Кубке ФВРТ «Критериум 2019» начнется в городе Бустон на площади флагштока 17 февраля в 11:00, сообщили в ФВТ.
Победители Кубка ФВРТ «Критериум 2019» получат ценные призы – смартфоны и связь от компании Tcell. Также все участники гонки получат благодарственные грамоты от ФВРТ, Tcell и Комитета по делам молодежи и спорта.
Спортивное событие «Критериум» представляет собой динамичную гонку, требующую большой физической выносливости. Кубок ФВРТ «Критериум» станет уникальным, зрелищным вело-событием, которое впервые пройдет в центре города Бустон Согдийской области.
«Основная значимость данного крупного спортивного события заключается в большом географическом охвате среди участников гонки. В соревнованиях будут представлены профессиональные спортсмены из 3 регионов Таджикистана. Среди них будут отобраны лучшие – те самые чемпионы, которые будут бороться за честь нашей Родины на международной арене: они войдут в сборную республики для участия в Чемпионате Азии по шоссе 2019 года в соседнем Узбекистане. Мы желаем удачи всем участникам и с нетерпением ждем первой велогонки «Критериум» в Бустоне», - говорит президент Федерации велосипедистов страны Озодхон Давлатшоев.
За Кубок «Критериум» поборются более 35 профессиональных велосипедистов из города Душанбе, Хатлонской и Согдийской областей в четырех возрастных категориях. Победители гонки войдут в состав сборной РТ для участия в Чемпионате Азии по шоссе 2019 года в Узбекистане. Маршрутом гонки «Критериум 2019» станет кольцо общей протяженностью 1,76 километра по улицам Гагарина, Пушкина и Мира города Бустон.
Соревнование за Кубок ФВРТ «Критериум 2019» проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации спорта среди таджикской молодежи. Мероприятие проводится Федерацией велосипедистов республики при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта, компании Tcell и компании Coca-Cola, транспортная поддержка предоставлена авиакомпанией Somon Air.
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