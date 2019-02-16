В Таджикистане в 2018 году было переработано всего 25% хлопка, которое было выращено на полях республики. Остальная часть пошла на экспорт в качестве сырья. Об этом 15 февраля сообщил министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода.
По сводке министерства, в 2018 году в Таджикистане было произведено около 300 тыс. тонн хлопка. Всего Таджикистан в прошлом году экспортировал 93 тыс. тонн хлопка на сумму $165 млн. Основными покупателями таджикского хлопка являются Турция, Казахстан и Китай.
По сообщению Хикматуллозода, со стороны президента даны поручения по возрождению всех предприятий по переработке хлопка в республике. «Предприниматели, занимающиеся данной отраслью, должны исправить этот недостаток. Ни один килограмм хлопка не отправляйте за рубеж без переработки», - указал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту в декабре 2018 года.
По мнению главы Минэкономразвития, реконструкция этих мощностей требует инвестиций.
Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода указал на недостатки и упущения в сфере легкой промышленности и переработки хлопка.
К примеру, в 2018 году полностью простаивали такие предприятия, как ЗАО «Олим Текстайлз», ОАО «Вализода Мастчох» в Мастчинском районе, ОАО «Самар» в Восейском районе и ОАО «Бофандаи Норак» в городе Нуреке.
По сообщению Минэкономразвития в настоящее время по разным причинам простаивают всего 127 предприятий. Одни не работают из-за устаревшего оборудования, другие не имеют технологии по производству конкурентоспособных товаров, третьи не имеют средств на оборот.
По словам Хикматуллозода, некоторые из тех предприятий, которые были приватизированы в 90-е годы и эксплуатировались не по назначению, уже не подлежат восстановлению. В качестве примера таких предприятий он привел Душанбинскую трикотажную фабрику.
«Если ее территорию превратили в стройплощадку, то восстановить фабрику будет очень сложно», - заявил Хикматуллозода.
Как рассказал министр, сейчас разрабатывается программа по восстановлению всех простаивающих предприятий, в том числе и легкой промышленности.
По данным Минсельхоза, производство хлопка в 2018 года уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Если в 2017 году в республике было выращено примерно 390 тыс. тонн хлопка, то в 2018 году чуть более 300 тыс. тонн.
Вместе с тем, снизились и поставки за рубеж хлопка-волокна на более 40% в сравнении с прошлым годом.
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Кулли ахбор
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Zarafshon13
Всего....................
и что в этом необычного? А сколько РТ всего НЕ перерабатывает? И почему РТ должен перерабатывать чего-то больше? Власти ничего не делают для экономики (кроме жлобского моратория с барского плеча) и хотят, чтобы что-то менялось к лучшему. Этому не бывать!