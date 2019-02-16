А у нас неделя крутейших видео! А еще кипа новостей и интереснейшие материалы. Еженедельная подборка «АП» в помощь тем, у кого инет совсем слабый, чтобы каждый день заходить на наш сайт, ну, и ленивым, и тем, у кого нет VPN. В общем, читайте уже :)

МВД считает, что большинство населения республики испытывает к милиционерам доверие, население считает иначе и даже откровенно боится представителей правоохранительных органов. Ну, да тут другое интересно, после этой нашей статьи на «АП» обрушилась критика небезызвестного молодежного движения «Авангард». В ФБ почитать можете.

Любопытен тот факт, что движение это, говорят, создавалось в рамках реформы полиции и оплачивалось ОБСЕ.

Но может и враки всё это, потому что на пресс-конференции в МВД в прошедший четверг министр сказал, что прояснит вопрос с авангардистами, которые, по словам журналистов (спасибо, коллегам за поддержку!) перешли все рамки, позволив себе оскорбления в адрес СМИ (читай – «АП»).

Где работают и сколько получают таджикистанцы можно узнать из этой инфографики.

Правоохранительные органы вынуждены были говорить о бунте в худжандской колонии. Открытые пресс-конференции к этому обязывают. Но на самом деле мы фактически так ничего и не узнали, кроме того, что сотрудники колонии оказались взяточниками, которых, видимо, обозленные заключенные и взяли в заложники.

Вот мне одной кажется ненормальным, что налоговики опечалены тем, что гражданам Таджикистана удается экономить хотя бы на связи? Они хотят обложить налогами внедряемые мобильными компаниями новые технологии, которые позволяют людям дешево общаться.

А еще, кажется, что правительство Таджикистана стремиться к развитию безналичных платежей в стране (даже принята соответствующая программа), а налоговики вовсе - нет. Да не просто не стремятся, а предлагают обложить данью и электронную торговлю. Кто-нибудь, скажите им, что планы были другими...

Минутка позитива. В эфире радио Asia-Plus: Знакомьтесь с нашей большой семьей!

До кого-то вроде доходит. Медленно, но все же. Авиационные власти предложили местным авиакомпаниям (как мило, что в множественном числе :)) пересмотреть тарифы, чтобы не терять пассажиров. Ну, в общем-то, да, наверное, пора. Тем более «Таджик Эйр» уже "списали", конкурентов всех возможных выжили, можно и подобреть.

Население Таджикистана задолжало за электроэнергию более $100 млн. 100 миллионов долларов! Как это возможно?! Честно говоря, не особо понятно. И все же… Если подсчитать в процентах, то, как отмечают наши любознательные комментаторы, это всего лишь 4% от общей суммы долга. Отгадайте, кто должен все оставшееся? Отгадайте – сколько и почему про них не говорят?

В Таджикистане к 2020 году заработает ядерный реактор. Зачем он нужен читайте здесь, а вот мы вам нарисовали, где и как он хранится.

Глава «Агроинвестбанка» Муродали Алимардон был допрошен следователями Антикоррупции в качестве свидетеля по факту выдачи кредита одному предпринимателю в размере 22 млн. сомони. Комментаторы возмущены цинизмом.

Мы собрали 10 горожан, которые могли бы стать почетными жителями Душанбе. Больше всех голосов набрал историк Гафур Шерматов – наш друг и коллега, который вот уже несколько лет ведет один из самых популярных проектов «АП» - «Старый Душанбе».

Гафур Шерматов. Фото Asia-Plus

И в дождь и в стужу. Власти говорят, что привлекать школьников к торжествам – незаконно, но все равно привлекают. А кто ж еще забесплатно, встречая высокого чиновника, три часа под дождем простоит?

Вот прямо писать ничего не нужно, фотография сама за себя говорит

У нас до сих пор нет специализированного Закона, который бы регулировал вопросы участия в долевом строительстве. Навруз Одинаев - глава юридической компании «Химоя» объясняет, на что нужно обращать внимание, покупая квартиру в Таджикистане?

В четверг был самый романтичный праздник – день влюбленных. Мы сделали к нему очень веселое видео.

Вовсю кстати, дни влюбленных отмечают и в душанбинском зоопарке, сюда уже пришла весна.

Отличная новость для всех - на Навруз таджикистанцы будут отдыхать подряд 6 дней! Бросай работу и на моря! Если не на моря – то хотя бы за город – к природе, свободе и полному отсутствию новостей! Желаем!

В преддверии первого таджикского фестиваля колыбельной песни, который состоится в День матери 8 марта, мы собрали подборку колыбельных песен из разных регионов страны – старинных и современных. Заходите, там еще много видео.

И оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях. Сайт news.tj все еще заблокирован, министр иностранных дел сказал, что, якобы, в целях безопасности. Правда, каким образом ей угрожаем мы - не пояснил.