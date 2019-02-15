Федерация велосипедистов Республики Таджикистан при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве и компании Tcell проведет массовый зимний веломарафон, который свяжет два города Согдийской области – Бустон и Худжанд. Церемония открытия веломарафона и регистрация участников состоятся в городе Худжанд, возле Хукумата области 17 февраля в 8:00.
Принять участие в массовом зимнем веломарафоне смогут все желающие любители-велосипедисты. Маршрут веломарафона свяжет два города Согдийской области – Бустон и Худжанд. Церемония закрытия и праздничное награждение победителей пройдут в городе Бустон на площади флагштока. Также по завершению марафона будет организован праздничный обед для всех участников.
Победители массового зимнего веломарафона получат ценные призы – смартфоны и связь от компании Tcell. Также, все участники веломарафона получат благодарственные грамоты от ФВРТ, Tcell и Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ.
«В наше время, велоспорт становится все более важным и значимым видом спорта. Люди во многих странах мира отказываются от транспорта, загрязняющего окружающую среду. Велосипед – это экономичное, полезное для здоровья и удобное средство передвижения. Массовый велопробег в Согдийской области станет значимым событием, которое привлечет внимание многих людей к данному виду спорта. И конечно, мы надеемся встретить среди участников будущих «звезд» и чемпионов данного вида спорта», - говорит президент Федерации велосипедистов Таджикистана Озодхон Давлатшоев.
Федерация велосипедистов Таджикистана ведет активную деятельность: функционирует велошкола, планомерно проводятся соревнования, велопробеги и другие спортивно массовые мероприятия, призванные популяризировать и агитировать молодежь Таджикистана вести здоровый образ жизни, заниматься профессиональным спортом и защищать честь страны на международной арене.
Массовый зимний веломарафон проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации спорта среди таджикской молодежи. Мероприятие проводится Федерацией Велосипедистов Республики Таджикистан при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, телекоммуникационной компании Tcell и компании Coca-Cola, транспортная поддержка Somon Air.
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Кулли ахбор
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kaltuch21
Даже пеший марафон - 42 км, а у вас 10 км от Худжанда до Чкаловска на велосипеде называется МАРАФОН! )))))))))))))