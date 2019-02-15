В России хотят пересмотреть негативную оценку событий афганской войны 1979-89 годов. Что думают об этом «афганцы» Таджикистана и эксперты?
Ровно 30 лет назад, 15 февраля 1989 года последние колонны советских войск покинули Афганистан. В конце того года Съезд народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Горбачева, в котором говорилось, что решение ввести войска в Афганистан «заслуживает морального и политического осуждения».
И вот, спустя 30 лет депутаты России решили пересмотреть данную оценку народных избранников СССР.
Депутат Госдумы: Ввод войск в Афганистан было оправданно
В ноябре 2018 года российская Госдума одобрила проект заявления и постановления, оправдывающего ввод советских войск в Афганистан. Само заявление планируется принять в канун 30-летия вывода войск из Афганистана -15 февраля 2019 года.
Соответствующее предложение, как передавали российские СМИ, содержится в проекте постановления, который представил Госдуме депутат от Компартии России Николай Харитонов.
- В декабре 1989 года, в канун десятилетия ввода советских войск в Афганистан, Съезд народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Горбачева с неуместной и, на мой взгляд, ошибочной формулировкой, - заявил Харитонов на парламентских слушаниях, посвященных войне в Афганистане.
Депутат напомнил, что в том постановлении решение о вводе советских войск в Афганистан, принятое в 1979 году, оценили как «заслуживающего морального и политического осуждения». По его словам, Госдума должна признать подобную негативную оценку тех событий «не соответствующей принципам исторической справедливости».
- В этом вопросе мы должны, прежде всего, основываться на соображениях политической беспристрастности, исторической правды и признать то самое моральное и политическое осуждение несостоятельным и утратившим силу. Решение о вводе войск в Афганистан.
принималось в полном соответствии с нормами международного права и с учетом неоднократно поступавших просьб афганского руководства того времени о прямом советском вмешательстве в конфликт. Мы, как правопреемники Советского Союза, должны поставить точку в этом вопросе, ввод советских войск в Афганистан исторически был оправдан, - заявил Харитонов.
Документ был одобрен, принять его планируется 15 февраля 2019 года.
«Афганцы»: Мы противники любого осуждения
Участники боевых действий в этом Афганистане поддержали предложение российского депутата.
- Я против любого осуждения действий советских вооруженных сил в Афганистане, - говорит председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов Душанбе Саттор Джалилов. – Сегодняшняя ситуация в Афганистане доказывает, что 30 лет назад руководство Советского Союза ввела свои войска в эту страну вполне оправданно.
Он напомнил, что сделано это было по просьбе самого руководства соседней страны.
- Думаю, после того, как в России дадут свою оценку событиям тех лет и осудят постановление Съезда народных депутатов 89-го, аналогичное решение будет принято и в Таджикистане. Это будет справедливо по отношению к тем десяткам тысяч солдат и офицеров, которые рискуя своей жизнью, здоровьем, выполняли свой воинский долг, – считает Джалилов.
- Может, эта была политическая ошибка руководства СССР. Но как тогда объяснить нынешнее присутствие армии США в Афганистане. Значит, это все-таки было оправданным, необходимым шагом? И потом, разве осуждение ввода советских войск не является неуважением к памяти тех, кто сложил свои жизни, выполняя приказ. Разве у них был выбор? – говорит бывший «афганец» Мухиддин Кодиров.
Политолог: Оценку давать пока рано
Таджикский политолог Рашид Гани Абдулло считает, что пока рано давать политическую оценку вводу Советских войск в Афганистан.
- Когда у известного политического деятеля Китая Чжоу Эньлая спросили, что он думает о Великой Французской революции 1789 - 1799 годов, он ответил: «Прошло не так много времени, чтобы объективно оценить все то, что произошло в те годы». Не буду оригинален и могу сказать то же самое. Думаю, пока рано давать оценку вводу Советских войск в Афганистан, тем боле, когда многие из участников тех событий еще живы и имеют влияние в создании современной идеологии России, - сказал эксперт.
Следовательно, по его мнению, последние разговоры об оценке тех событий в Госдуме – элемент внутренней идеологической борьбы в этой стране.
- Что касается причин ввода Советских войск в Афганистан, то, это эпизод столкновения двух мощных сил на территории третьих стран, - считает политолог. - Подобную политику мировых держав мы видим и сегодня на примере Грузии, Украины, Сирии. Они понимают, что прямое «выяснение отношений» чревато для этих государств серьезными последствиями и поэтому выбирают «нейтральное» поле битвы. Тут больше вопрос к руководителям тех стран, которые включаются в эту политику – а нужно ли ради сохранения власти превращать свою страну в поле битвы, а самому в итоге все равно оказаться игрушкой в руках сильных мира сего?
Почему сегодня?
Эксперты задаются вопросом, почему только сегодня, по истечении 30 лет, Госдума решила «пересмотреть» негативную оценку той войны.
- С одной стороны, понятно, что коммунисты, бывшие «афганцы» и солидарные с ними группы хотят «восстановить справедливость», - говорит таджикский журналист-историк Нурали Давлат. – Но есть, на мой взгляд, другая, более важная в первую очередь, для руководства России, причина - сейчас активно идет процесс соглашения о мире между официальным Кабулом и Талибан при участии США. Ожидается, что совсем скоро в Афганистане произойдут большие политические перемены, в которых Кремль не желает оставаться наблюдателем со стороны. Возможно, активное вовлечение России в этот процесс потребует больших ресурсов, что может вызвать недовольство рядовых россиян. Следовательно, уже сейчас нужно подготовить общественное мнение к тому, что все это делается во имя стратегических интересов России, как это было и 30 лет назад.
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Вторжение одной страны в другую, повлекшая за собой миллионы смертей и 40 летнюю непрекрающуюся войну. Оправдывайте дальше.