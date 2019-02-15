В 1929 году 14 февраля вышел первый выпуск узбекоязычной газеты Таджикистана «Халк овози».
Название газеты с узбекского языка переводится, как "Голос народа". Вот почему на протяжении 90 лет коллектив газеты под руководством сильнейших редакторов, в том числе самого Бободжона Гафурова, старался рассказывать исключительно о том, что волнует обычных жителей нашей страны.
И так как основной целью газеты всегда являлась поддержка этнических узбеков в Таджикистане, «Халк овози» считалась практически единственной площадкой для более чем 1 млн узбекоязычных жителей нашей страны.
В эту праздничную для наших коллег дату, мы сделали небольшую видео-историю.
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Нашрияи ӯзбекзабони “Халқ овози” 90-сола шуд
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Азия+ у меня складывается уже впечатление, что я читаю узбекский сайт. Может уже хватит так много информации из Узбекистана? Я ничего против арабского народа не имею, но в Таджикистане должна быть своя информационная политика.