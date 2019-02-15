В Душанбе на рынке услуг трансфера появилась компания, которая кардинально отличается от всех аналогичных. «Атлас такси» социально ориентированная компания, которая делает отчисления на благотворительность с каждого своего заказа.
Компания «Атлас такси» заявила о себе еще в конце прошлого года и теперь активно внедряет новые креативные идеи. Она поставила перед собой амбициозные цели - создать качественный и надежный сервис пассажирских перевозок для жителей и гостей столицы, сломать негативные стереотипы о грубых и невежливых водителях общественного транспорта, а также делать добро каждый день, выступая партнером любых благотворительных мероприятий.
Компания активно сотрудничает со многими общественными организациями по поддержке детей с ограниченными возможностями и детей из малоимущих семей.
Кроме того, около 3% с каждого заказа такси, сделанного по номеру 333, идет на благотворительность в общественный фонд «Нури Фирдавс», который является партнером компании «Атлас такси». А клиенты, воспользовавшиеся услугами этой службы такси, также становятся участниками добродетельной деятельности.
Все отчеты о благотворительной деятельности, которую ведет компания, отчеты об отчислениях, сделанных на счета «Нури Фирдавс» ежемесячно публикуются в социальных сетях Facebook и Instagram.
Как рассказывает основатель и директор компании «Атлас такси» Тахмина Бахронова, ее предыдущий опыт работы в развитии компаний «Рахш такси» и «Олуча» во многом помог ей запустить новый проект и уже добиться первых целей.
Тахмина рассказывает, что название для компании выбрали неслучайно. «Атлас – это наш национальный символ, который раскрывает природу таджикского народа и его главное качество - гостеприимство, дружелюбность, позитивность и любовь к праздникам», - говорит директор.
Сегодня для «Атлас такси» важно не только развивать сферу оказания услуг трансфера, создать новые рабочие места, но и обеспечить комфорт их клиентов.
«Мы также отличаемся тем, что основной акцент сделали на национальную специфику страны. Как? Заказав нашу услугу, вы обязательно почувствуйте себя в солнечном Таджикистане, поскольку в начищенном до блеска салоне вас будет ожидать не только улыбающийся водитель-профи, приятная атмосфера с хорошей и качественной музыкой, но и дизайнерские подушки, украшенные национальными орнаментами. То есть всё то, что вам поможет почувствовать себя как дома!», - говорит Тахмина Бахронова.
17 и 18 февраля в честь Дня спонтанного добра «Атлас такси» запускает свою акцию «День спонтанного проявления Доброты». В эти дни водители будут угощать горячим чаем и сладостями не только своих пассажиров, но и простых прохожих.
«Цель акции – дарить спонтанное добро всем, чтобы люди почувствовали, что всё не так уж и плохо в этом мире и жизнь прекрасна. А для того, чтобы стать частью такой добродарящей акции, вам просто нужно заказать “Атлас такси”», - говорит Тахмина.
Кроме того, вы можете принять участие в акции, сняв видео о том, как вы дарите добро другим. Своим видео вам нужно будет поделиться на странице компании в Facebook. Авторы лучших работ будут вознаграждены памятными и ценными подарками от «Атлас такси».
Не оставайтесь в стороне, присоединяйтесь к нам по телефону 333!
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