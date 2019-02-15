Объем внешнего долга страны на 1 января 2019 года составил свыше $2,9 млрд, сообщил министр финансов РТ Файзиддин Каххорзода. Это соответствует 38,9% прошлогоднего ВВП республики.
Размер же внутреннего долга, по словам министра, достиг 6,8 млрд сомони (около $722 млн), что составляет 9,9% ВВП.
Таким образом, госдолг Таджикистана превысил $3,6 млрд, составив 48,8% ВВП.
Каххорзода отметил, что обслуживание внешнего долга в прошлом году осуществлено в размере $224 млн.
Правительство Таджикистана планирует в течение нынешнего года привлечь внешние заимствования в размере $235 млн.
В одобренной в конце прошлого года правительством Программе государственных внешних заимствований на 2019 год и прогнозе показателей на 2020-2021 гг. говорится, что в ближайшие три года будет привлечено $714 млн.
Так, по прогнозам правительства, к концу 2020 года внешний долг составит $3 млрд. 327 млн., а по итогам 2021 года – $3 млрд 441 млн.
Основным внешним кредитором Таджикистана является китайский «Эксимбанк», которому республика задолжала свыше $1,2 млрд.
Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют $500 млн.
Также сравнительно большие задолженности имеются перед Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития.
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