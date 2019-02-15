Председатель оппозиционного политического движения «Реформа и развитие Таджикистана» Шарофиддин Гадоев добровольно вернулся в Душанбе.
Об этом сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел Таджикистана.
Сообщается, что Шарофиддин Гадоев сожалеет о своих деяниях, и решил вернуться добровольно на родину.
МВД сообщает, что Гадоев подтвердил, что готов взять на себя ответственность согласно законодательству Таджикистана. Он также призвал других граждан, которые находятся в розыске, вернутся на родину.
Гадоев в 2013 году был объявлен в международный розыск по обвинению в контрабанде (статья 289) и подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков с использованием компьютерной техники (статья 340) Уголовного Кодекса Таджикистана.
Шарофиддин Гадоев является родственником и партнером Умарали Кувватова, бизнесмена и основателя Группы 24. После смерти Умарали Кувватова, Шарофиддин Гадоев возглавил Группу 24.
После раскола в Группе, Гадоев открывает свое собственное движение - Реформа и развитие Таджикистана. Это движение стало частью Национального альянса Таджикистана, которым руководит лидер запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухиддин Кабири.
Последние годы Гадоев проживал в Голландии.
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Сильвио Берлускони2
"Гадоев в 2013 году был объявлен в международный розыск по обвинению в контрабанде (статья 289) и подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков с использованием компьютерной техники (статья 340) Уголовного Кодекса Таджикистана". Ладно политическая оппозиционная деятельность. А за явный криминал он отвечать будет?