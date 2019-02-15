На достройку Рогунской ГСЭ в этом году планируется направить 2,1 млрд. сомони (более $222 млн) бюджетных средств, сообщил министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода на пресс-конференции 15 февраля.

По его словам, ведутся также работы по привлечению льготных ресурсов международных финансовых институтов для возведения станции.

Министр отметил, что в прошлом году финансирование Рогунского проекта за счет всех источников было осуществлено в размере 4,7 млрд сомони.

В частности, подчеркнул он, 3,4 млрд сомони было направлено из бюджета страны, а оставшаяся сумма – привлеченные средства за счет размещения евробондов на международных финансовых рынках.

Глава Минфина подчеркнул, что в течение первой половины этого года планируется ввести в эксплуатацию второй агрегат ГЭС.

«Накануне мы ознакомились с процессом дальнейшего строительства Рогунской ГЭС, работы идут по ранее намеченным планам», - добавил он.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время последнего обращения к парламенту страны отметил, что с начала строительства Рогунской ГЭС из всех источников финансирования освоено 24 миллиарда сомони.

Он отметил, что в 2019 году на эти целы будет направлено 4 млрд сомони, что позволит запустить второй гидроагрегат станции.

Первый агрегат Рогунской ГЭС был введен в эксплуатацию 16 ноября прошлого года. На первых порах (с учетом уровня воды в водохранилище) агрегат работает в среднем на мощности 100 МВт, то есть, вырабатывает в среднем 100 тыс. киловатт электроэнергии в час.

До конца прошлого года этот агрегат выработал более 90 млн киловатт-часов электроэнергии.

В целом строительство Рогунской ГЭС планируется завершить к 2033 году, когда высота плотины будет доведена до проектных 335 метров.

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