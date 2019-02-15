Какие факторы могут привести к развитию онкологических заболеваний у детей, на что родители должны обращать внимание, и как лечат детский рак в Таджикистане – «АП» рассказывает заведующая отделением детской онкологии республиканского научного онкологического центра Мохира Умарова.

Сегодня, 15 февраля - Международный день борьбы с раком у детей.

- Сколько зарегистрировано детей с онкологическими заболеваниями в Таджикистане?

- Сейчас в Таджикистане зарегистрировано более одной тысячи детей больных раком. Ежегодно к нам обращаются около 200-250 больных, это первичное обращение. К сожалению, количество детей с онкологическими заболеваниями имеет тенденцию к росту не только в Таджикистане, но и во всём мире.

Рак является одной из ведущих причин смертности детей и подростков во всем мире и ежегодно диагностируется у примерно 300 000 детей в возрасте от рождения до 19 лет. (Данные ВОЗ, 2018 год)

- Что может стать причиной развития онкологического заболевания у ребенка?

- Очень много факторов могут повлиять на развитие этой болезни - нездоровое питание родителей, радиация, различные вирусы, но главными причинами являются наследственность и родственные браки. Каждый третий-четвертый ребёнок, который к нам поступает, появился на свет в близкородственном браке. Иногда, рак у ребенка начинает развиваться еще когда он находится в утробе матери.

- Какой процент выживаемости детей с онкологией в Таджикистане?

- В Таджикистане есть все необходимые условия для лечения малышей с раковыми заболеваниями, но, к сожалению, иногда родители обращаются к врачам, когда у ребенка уже последняя или предпоследняя стадия заболевания. При начальных стадиях процент выздоровления намного выше, при третьей и четвёртой стадиях спасти ребёнка удаётся немалыми усилиями.

Но, несмотря на это, около 90 % детей, которые к нам попадают, выздоравливают.

Если в странах с высоким уровнем дохода от рака излечиваются более 80% детей, то в странах с низким и средним уровнями дохода излечение наступает только в 20% случаев. (Данные ВОЗ, 2018 год)

- Какие типы рака наиболее распространенные у детей?

- На первом месте у нас идут лимфомы – злокачественная опухоль лимфоидной ткани, злокачественные мягкотканные опухоли - саркомы мягких тканей и саркомы костей, а также опухоли почек, опухоли глаз и другие виды.

«Мы всегда призываем вести здоровый образ жизни»

- Какой должна быть профилактическая работа онкологических заболеваний среди родителей? И проводят ли её в Таджикистане?

- Онкологи ежемесячно проводят широкие информационные мероприятия с помощью телевидения, радио и других видов СМИ, а также выпускают собственные статьи про эти заболевания. Мы всегда призываем вести здоровый образ жизни. Это как? Хотя бы раз в полгода нужно пройти обследование и детям, и родителям; при мельчайших подозрениях обращаться к специалистам, пройти диагностику, чтобы своевременно пресечь дальнейшее развитие заболевания.

Питаться нужно натуральными продуктами; меньше полуфабрикатов в рационе, потому что они содержат канцерогены, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний.

- Какие симптомы должны насторожить родителей?

- Появление и образование любых опухолей, вялость ребенка, регулярная температура, отсутствие аппетита, ночные поты – если хотя бы один из этих симптомов присутствует – следует обратиться немедленно к педиатру.

Предотвратимая смертность детей от онкологических заболеваний в странах с низким и средним уровнями доходов вызвана такими причинами, как отсутствие диагностики, ошибочная и запоздалая диагностика, препятствия для получения помощи, прерывание лечения, смерть в результате интоксикации и более высокая распространенность рецидивов (Данные ВОЗ, 2018 год).

- Взрослые люди, особенно с отягощенной наследственностью, должны ежегодно посещать онколога, а как в случае с детьми?

- Профилактические осмотры врачей касаются всех без исключения и взрослых, и детей. Одна из причин онкологии у детей – это тоже наследственность и особенно родственные браки. Онкологические заболевания предупредить невозможно, но вылечить можно при условии, если пациент вовремя придет к врачу.

95 % всех лекарственных препаратов для детей бесплатны

- Как проходит лечение онкологии у детей?

- В нашем отделении 30 коек, где дети в возрасте - от рождения до 18 лет могут пройти лечение. За последние пару лет у нас была практика операции новорождённых детей, которым было по 3-5 дней. У всех были выявлены злокачественные опухоли, они вылечились, им сейчас по 2,5 года. В нашем отделении больные получают комплексно-комбинированное лечение: химиотерапия, оперативное вмешательство и лучевое лечение. Это мировая методика по стандартам ВОЗ.

Наше отделение полностью оснащено современным оборудованием.

- Какие льготы предусмотрены для детей?

- С 2009 года наше отделение сотрудничает с благотворительным фондом «Лона», основателем которого является Озода Рахмон. Около 95 % всех лекарственных препаратов, включая химические препараты (порядка 800 тысяч сомони в год), предоставляются этим фондом для наших детей совершенно бесплатно. Кроме того, фонд организовывает благотворительные мероприятия, а собранные с них средства перечисляет на лечение детей с онкологией.

Большинство разновидностей детского рака можно вылечить лекарственными средствами-дженериками и другими видами лечения, включая хирургические вмешательства и лучевую терапию. Страны с любым уровнем дохода могут добиться эффективности затрат на лечение рака у детей (Данные ВОЗ, 2018 год)

- Предусмотрены ли обезболивающие средства для детей на последней стадии онкологии, если да, то насколько они доступны для пациентов?

- Да, конечно! Есть много видов обезболивающих препаратов, и они выдаются совершенно бесплатно по надобности или на основании рецепта врача.

- Детям оказывают паллиативную помощь?

- Паллиативную помощь оказывают педиатры, онкологи, семейные врачи и другие специалисты по месту жительства. У нас, к примеру, есть две палаты паллиативной помощи для детей. Паллиативную помощь наши специалисты также оказывают и по телефону, выезжают в дома больных.

- Есть ли в Таджикистане онко-психологи для детей?

- У нас в отделении есть педагог-психолог, который занимается с детьми дошкольного возраста и старше, у них есть своя игровая комната. Психолог беседует с детьми, оказывает помощь их родителям и родственниками. И весь этот процесс иногда контролирует профессор Нафиса Муродовна, которая имеет очень большой опыт в этом направлении.

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