Горожане 14 февраля могли попозировать здесь профессиональному фотографу и сразу бесплатно получить свои фото в электронном виде. Подарок к Дню влюбленных сделала компания «МегаФон Таджикистан».
«Мы вместе со своими абонентами и в будни, и в праздники. И когда появляется повод сделать землякам приятное, мы, конечно же, им пользуемся. Пусть кадры из нашей фотозоны станут ярким воспоминанием об этом замечательном дне!» – говорит директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.
Возможностью сделать бесплатную праздничную фотосессию пользовались все: семейные пары, молодые влюбленные, а также те, чьи вторые половинки были в этот момент далеко.
«Моя девушка сейчас у родственников в Душанбе, поэтому мы смогли увидеться только виртуально: она прислала мне на смартфон свое новое селфи, а я отправил ей то фото, которое сделал с помощью «МегаФон Таджикистан». Это, кстати, моя лучшая фотография – огромное спасибо оператору за такой подарок! Моя девушка его тоже оценила!» – поделился эмоциями житель Бохтара Сайфиддин АХМАДОВ.
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