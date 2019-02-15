Процесс приобретения правительством Таджикистана акций ликвидированного АООТ «Сангтуда» у населения и организаций продлится больше года.

«Данный процесс не будет завершен в течение одного года», - сообщил министр финансов Файзиддин Каххорзода 15 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что правительством страны принято постановление относительно приобретения акций «Сангтуды» по их номинальной стоимости, и «с появлением возможностей эти акции будут выкупаться».

Министр подчеркнул, что на руках физических и юридических лиц остаются более 97 тысяч акций «Сангтуды».

Касательно того, что многие акционеры «Сангтуды» не намерены продавать приобретенные более 20 лет назад ценные бумаги по номинальной стоимости, а желают получить причитающиеся им дивиденды, Каххорзода пояснил, что «данного Общества (АООТ «Сангтуда», - прим. «АП») больше не существует, то есть оно ликвидировано».

Он отметил, что при Минфине для реализации требований постановления правительства создана рабочая группа, которая на данный момент изучает все вопросы, связанные с выкупом этих акций.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить порядок и права тех людей, в руках которых находятся эти ценные бумаги. Это не является принудительным процессом. Желание людей, которые не хотят продавать эти акции по их номинальной стоимости, будет учитываться», - пообещал глава Минфина.

Он добавил, что осуществлением выкупа акций «Сангтуды» у населения правительство хочет показать, что имеет возможность обеспечить свои обязательства.

Ранее глава государственного сбербанка «Амонатбанк» Сироджиддин Икром сообщил «АП», что правительство поручило заплатить акционерам за каждую акцию 100 сомони.

Напомним, правительство своим постановлением поручило направить 10 млн сомони для оплаты номинальной стоимости акций ликвидированного АООТ «Сангтуда», принадлежащих физическим и юридическим лицам.

Эти средства планируется выделять за счет получаемых правительством дивидендов от деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»: данному таджикско-российскому обществу поручено обеспечить выплату дивидендов за годы своей деятельности до 2017 года включительно.

АООТ «Сангтуда» было учреждено в 1996 году, и в том же году была произведена первая эмиссия акций. Позже, в 2006 году данное общество было ликвидировано, а находящиеся в руках населения и организации, согласно принятому тогда правительством постановлением, поручалось признать акциями ОАО «Сангтудинской ГСЭ-1».

Дело в том, что собранные за счет реализации этих ценных бумаг средства в размере около 1 миллиона долларов были направлены на строительство Сангтуды-1 (совместное российско-таджикское предприятие) в качестве вклада правительства Таджикистана.

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