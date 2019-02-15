Таджикистан может доставлять в Москву первые свежие абрикосы, оставшийся урожай перерабатывать и производить консервы; может возобновить производство детских консервы и много чего еще. Об этом и многом другом в день своего 85-летия – 15 февраля - «АП» рассказывает бывший министр пищевой промышленности республики Икром КУРБАНОВ, с которым мы хотели поговорить о его жизни, но обсуждали только экспортный потенциал Таджикистана.
С Икромом Иноятовичем Курбановым, бывшим министром пищевой промышленности Таджикистана говорить одно удовольствие: во-первых, он большой оптимист и объективно объясняет, почему у Таджикистана всё получится, во-вторых, он знает о прошлом и настоящем пищевой промышленности республики всё. Накануне его 85-летнего юбилея мы встретились с Икромом Иноятовичем в надежде поговорить о его жизни, но с самого начала разговора перешли на тему возможностей пищевой промышленности Таджикистана, про которые наш респондент может говорить часами.
Куда исчезло таджикское вино?
- Икром Иноятович, смотрю в свой календарь событий и вижу, что 15 февраля ваш юбилей, а еще День рождения консервного комбината в бывшем Курган-Тюбе. Это предприятие еще работает?
- Курган-тюбинский комбинат далеко не первый в республике, но очень важный, его мощность составляла 15 миллионов условных банок в год. На этом комбинате была интересная технология, которая позволяла во время сезона готовить полуфабрикаты, и когда к октябрю заканчивались свежие сезонные фрукты, они переходили на них. В Вахшской долине фрукты созревают очень рано, поэтому на комбинате сезон длился практически круглый год.
Сейчас он не работает. Почти все консервные предприятия не работают. Хотя мы в них нуждаемся. К счастью, глава государства приложил немало усилий к развитию садоводства и виноградарства, и сейчас по всей республике садов и виноградников много. Чтобы не терять этот урожай - а хотите-не хотите около 30 % будут не пригодны к транспортировке после сбора – нужно его перерабатывать на местах. А переработка продукции – это добавленная стоимость, создание рабочих мест, наращивание экспортной продукции.
- Какие консервы можно производить в Таджикистане?
- Соки, компоты, джемы, повидла, подварки – это продукция для кондитерских фабрик, например, для карамельной начинки - всё это мы производили в Таджикистане в советские времена. Эта продукция пользовалась большим спросом.
Когда венгерские заводы начали производить линии производства для томатной пасты, мы эти линии приобрели и на севере страны стали выпускать пасту. По стандарту томатный сок содержит 5 % сухих веществ (концентрата), томатное пюре – 15 %, но когда мы не успевали переработать все томаты, мы производили 25-процентное томатное пюре, на которое был очень высокий спрос. Томатную пасту получали в Сибири, при необходимости производили из нее сок, и он получался дешевле себестоимости, потому что экономили на расходах на транспортировку. То же самое и с продукцией для кондитерских фабрик: мы можем готовить здесь начинку для карамельных и шоколадных конфет, и отправлять ее за рубеж. Но крупные предприятия сейчас не оправдывают себя, поэтому нужно изучить сырьевую базу и строить малые комбинаты.
Думаю, нам стоит акцентировать внимание на исфаринском районе, который занимает лидирующие позиции по производству абрикосов и томатов. Например, в Исфаре производят рекордное количество томатов – до одной тысячи центнеров с одного гектара, тогда как в среднем собирают до 400 центнеров с га.
Кстати, в прошлом году они добились получения международного сертификата качества для своей продукции из абрикосов, и теперь налаживают поставки сухофруктов в Америку. Именно в этом районе можно организовать производство детских консервов, которое у нас когда-то было. Учитывая высокую рождаемость в Таджикистане, да и вообще в Центральной Азии, этот комбинат нужно восстановить, он бы производил востребованный и актуальный ассортимент продукции.
«Чем раньше привезете абрикосы, тем быстрее их продадите»
- Мы сможем найти рынки сбыта?
- С рынками будет сложнее. Нашими главными покупателями всегда были Россия - от Урала до Камчатки, и Казахстан, но теперь эти рынки заняты, хотя потребность сохраняется - ёмкость очень большая. Я считаю, что создать сейчас совместные предприятия - во благо обоих государств: у нас сырьевая база и дешевые трудовые ресурсы, у них новые технологии и оборудование.
В крайнем случае, свою переработанную продукцию мы могли бы отправлять в Афганистан, некоторые пищевые предприятия в Таджикистане так уже и делают.
- Очень много лет Таджикистан и Россия обсуждают возможность отправлять нашу плодоовощную продукцию на российский рынок. И вроде бы обе стороны заинтересованы, но торговля в полной мере до сих пор не началась. В чем проблема? Может быть, это и не выгодно совсем?
- Не думаю, что не выгодно, просто нужно уметь договариваться. Как я уже говорил, мы можем производить полуфабрикаты из фруктов или томатов и в больших ёмкостях отправлять на российские производства, за счет экономии средств на транспортировке, себестоимость продукции будет ниже, чем в среднем по рынку.
Что касается отправки продукции в свежем виде, то у нас есть большое преимущество: наши абрикосы на постсоветском пространстве созревают самыми первыми, а чем раньше фрукты вы повезете, тем дороже их продадите. Первые абрикосы можно доставить в Москву за три дня; за один день продать. Когда на московском рынке позже появятся абрикосы из Азербайджана и Молдовы, то мы можем возвращаться домой и заниматься уже переработкой остальной части урожая.
- В Таджикистане достаточные объемы плодоовощной продукции для России?
- Если говорить об абрикосах, то достаточные.
«Я бы открыл консервный комбинат»
- Икром Иноятович, пять лет назад вы в интервью рассказывали мне про наши пищевые предприятия и особенно выделяли качество продукции компании «Оби Зулол» и фабрики «Ширин». За эти пять лет что-то изменилось на рынке - появились ли новые компании или старые изменились?
- Душанбинский молочный комбинат, потому что там руководит специалист. В советское время мы набирали талантливых выпускников школ со всех регионов страны и отправляли их на учебу, так вот он (директор Молкомбината – прим.авт.) попал во Фрунзенский политехнический институт.
Он творит настоящие чудеса, выпускает большой ассортимент качественной продукции; очень высоко ценит кадры - каждый год подает заявку в наш технологический университет, готовит себе хороших специалистов.
Из новых предприятий – это ООО «Парандис» из Пенджикента. Там когда-то был огромный совхоз, в котором выращивали винные сорта винограда, но потом дошло до того, что эти виноградники стали выкорчевывать. Но появился опять же специалист, сам винодел, тоже выпускник Краснодарского пищевого института, взял земли в аренду, сохранил виноградники и наладил производство вина и коньяка. Теперь у него коньяк 12-летней выдержки, вина очень хорошие, в красивой таре. Жаль, что в Душанбе его продукции еще нет, все полки завалены грузинскими и молдавскими винами.
- Скажите, пожалуйста, а если бы вы сейчас решили открыть предприятие пищевой промышленности, которое приносило бы доход, что бы это было?
- Консервный завод. Потому что я был бы уверен, что у меня есть сырьё. Я нашел бы кого-нибудь из зарубежных партнеров, нашел бы стеклотару с винтовой крышкой – у нас, кстати, на севере производят и винтовые крышки, и есть завод, который при заказах может производить стеклянную тару, и начал бы выпускать продукцию. Для местного рынка и для зарубежного. И я уверен, на нее был бы спрос.
Коллектив медиа-группы «Asia-Plus» поздравляет Икрома Иноятовича с 85-летним юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения!
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Нашрияи ӯзбекзабони “Халқ овози” 90-сола шуд
Ба идомаи сохтмони нерӯгоҳи Роғун имсол аз буҷет 222 млн. доллар ҷудо мешавад
Дар роҳи Душанбе-Хуҷанд 19 нафар ронандагонро ба макони бехавф интиқол доданд
Имсол ба шахсони воқеӣ истихроҷи тилло иҷоза мешавад
Сокини Истаравшан келини худро бо табар кушт
Саҳмдорони “Сангтӯда”-ро лозим меояд, ки каме сабр кунанд
Имсол дар Душанбе Наврӯз аввалин маротиба бо карнавали идона таҷлил мегардад
Рустами Эмомалӣ супориш дод, то мактаббачагонро барои боздид ба қисмҳои ҳарбӣ баранд
Ҳукми 30 соли зиндон ба сокини Хатлон барои омодагӣ ба таркиш дар пойгоҳи низомии Русия
Бекорони ВМКБ дар Роғун бо кор таъмин мешаванд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста