Лето 1988 года, приграничный с Афганистаном узбекский город Термез. Огромная группа советских и иностранных журналистов прибыли туда для освещения вывода первого полка ограниченного контингента Советских войск с Афганистана. Это воспоминания журналиста «АП», сохраненные с того времени.

«Неужели до конца моих дней мне будет сниться Афган»

Мы познакомились с ним на Советском берегу Амударьи, сразу после этого его войсковая часть покинула Афганистан.

Его звали Хайрулло, он был уроженцем Московского района Кулябской области (ныне район Хамадони Хатлона), почти год охранял дорогу на перевал Соланг, соединяющий Союз с Афганистаном. Ему тогда было всего 19 лет.

Февраль 1989 года. На улицах Душанбе "шурави" встречали с цветами

Несмотря на молодость, во время беседы он держался как мужчина, немало повидавший на своем веку. Первое, о чем он меня попросил - не опубликовать сообщение о нем.

«Мама не знает, что я был в Афганистане, у нее больное сердце, братья ей сказали, что я служу в Свердловске, она у меня грамотная, читает газеты, поэтому прошу пока не писать, что я был там», - попросил он.

Я спросил: «А стрелял ли он в людей». После длительной паузы ответил: «В меня стреляли, я стрелял, в меня не попали, я надеюсь, что я тоже не попал».

По словам Хайрулло, там «шурави» по-настоящему не воевали - они охраняли кишлаки, дороги, мосты, школы, больницы: «В основном «духи» нападали, мы отбивались».

На вопрос, не сожалеет ли, что год его жизни в Афганистане был прожит впустую, он сначала обиделся.

«Почему впустую? Мы помогали афганцам строить новую жизнь, мы не только воевали, но и строили. Лично наш полк построил кинотеатр, баню, поликлинику, и потом - мы выполняли приказ».

Так "шурави" встречали в Курган-Тюбе, февраль 1989 года

При этом он добавил, что афганцы в основном добрые люди, большинство не хотят войны, и он на них зла не держит.

Тогда к нашей беседе присоединился старый узбек, участник ВОВ, который спросил Хайрулло: снится ли ему война. Солдат молчал, а старик, не дождавшись ответа, ушел.

Потом, когда мы с Хайрулло начали прощаться, он спросил меня: «Неужели до конца моих дней мне будет сниться Афган, ведь тому старику до сих пор снится война с немцами?..».

«Они с нами не здороваются за руку, а «шурави» такого даже в мыслях не допускал»

С пожилым швейцаром кабульской гостиницы «Интерконтиненталь» Мухаммадом мы познакомились осенью 2011 года.

Он подошел ко мне в фойе гостиницы и спросил, не знаю ли я, когда вернутся в Афганистан «шурави».

Такой вопрос ошеломил меня, я начал разъяснять ему, что «шурави» больше нет, и никто с того берега Амударьи не собирается вводить войска в Афганистан.

Мухаммад выслушал меня, а потом начал свой длинный монолог. Он рассказал, что тогда воевал против «шурави», о чем сегодня сильно жалеет.

«Я тогда гордился, что воюю за свою Родину, за веру. Прошли годы и я понял, что меня обманули, ведь именно тогда в советских госпиталях мои соплеменники узнали, что в мире есть бесплатная медицинская помощь, а бедным раздают продукты питания бесплатно, и дети начали получать бесплатное образование», - говорил Мухаммад.

Душанбе, февраль 1989 года

По его словам, однажды колонна советских бронемашин проезжала через их кишлак, и было решено напасть на них.

«Мы подорвали одну или две машины, и быстро начали отступать в горы, но я отстал от своих и решил спрятаться в женской половине дома своего дяди. «Шурави» окружили дом, но не осмелились войти на женскую половину.

- Они чтили наши законы, они знали, что зайти в женскую половину дома - это «харам» для мусульманина и не нарушали это правило, хотя догадывались, что там спрятался «душман», - вздохнул Мухаммад.

Посмотрев на проезжающий перед гостиницей патруль войск НАТО, он вдруг заявил: «Они не считают афганцев за людей».

«Они с нами не здороваются за руку, они не едят нашу пищу, а «шурави» такого даже в мыслях не допускали», - говорит Мухаммад.

Напоследок он вспоминал, как советские военные колонны, проезжая через афганские кишлаки, часто брали на бронь покататься местных мальчишек, угощали их конфетами: «Хотя они точно знали, что среди этих мальчиков были и мои дети и дети других «душманов»…

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