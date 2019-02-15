Делегация Вооруженных Сил Таджикистана во главе с заместителем главы оборонного ведомства республики по вооружению и военной технике генерал-майором Сухробом Махмадзода с 14 по 15 февраля находится в Минске.
В рамках визита таджикской военной делегации состоялись переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – первым заместителем министра обороны Беларуси генерал-майором Олега Белоконевым, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую обстановку в Центрально-азиатском регионе, а также состояние и перспективы дальнейшего развития военного и военно-технического сотрудничества Таджикистана и Беларуси, как в рамках ОДКБ, так и в двустороннем формате.
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